Valentina Autiero piange per Simone/ Uomini e Donne: “fai schifo, io non bacio…”

Se Valentina Fabri finirà nella bufera per le rivelazioni di Armando Incarnato, Valentina Autiero mostrerà la parte più fragile del proprio carattere. Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, infatti, la dama romana riceverà un’amara sorpresa da Simone Virdis, il cavaliere che ha deciso di continuare a frequentare nonostante lui continui a dividersi tra altre dame come Valentina Fabri e Veronica Ursida. Convinta che tra Simone e le sue colleghe non ci sia stato alcun contatto fisico, la Autiero ha deciso di continuare a frequentarlo in attesa di una sua decisione definitiva. Le rivelazioni di Armando, però, sul bacio che ci sarebbe stato tra Simone e Valentina Fabri saranno una vera doccia fredda per la Autiero che, prima si lascerà andare alle lacrime e poi si scaglierà contro il cavaliere.

VALENTINA FABRI IN LACRIME PER SIMONE VIRDIS A UOMINI E DONNE

Dopo aver ascoltato le parole di Armando Incarnato, Valentina Autiero non nasconderà la propria delusione nei confronti di Simone Virdis per il quale nutre un interesse reale. “Fai schifo, stai zitto”, dirà tra le lacrime la dama che aveva chiesto al cavaliere di non prenderla in giro e di essere sincera. In preda alla rabbia per tutta la situazione, poi, la Autiero lascerà il proprio posto nel parterre femminile e andarà da Simone affrontandolo faccia a faccia. Furiosa, la dama romana si scaglierà letteralmente contro il nuovo protagonista del parterre maschile. “Sei una bellissima persona”, dirà Simone scatenando ancora di più la rabbia della Autiero. “Io non ti ho baciato. Io non bacio gli uomini, mi faccio baciare“esplodereà la dama.

© RIPRODUZIONE RISERVATA