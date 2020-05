Valentina Autiero punta Sirius, Gemma Galgani gelosa/ Uomini e Donne: “prenditela”

Pubblicità

Scenata di gelosia da parte di Gemma Galgani nei confronti di Sirius. Il 26enne Nicola Vivarelli, sin dal suo primo arrivo in studio, ha conquistato le attenzioni di Valentina Autiero. La dama romana, pur condannando l’atteggiamento del giovane cavaliere nei confronti di Gemma, ammette di essere molto interessata a lui. “Ti piace Nicola?”, le chiede Maria De Filippi. “Io l’ho detto subito che era un bel ragazzo, non mi nascondo. Per quanto io non approvi quello che sta facendo con Gemma, perchè è un ragazzo-uomo perchè sa rispondere, ha degli occhi bellissimi”, risponde Valentina. “Ti ringrazio, mi fanno molto piacere le parole che stai dicendo“, dice Nicola. “Questi giochetti strani, del lasciare il numero per metterlo alla prova”, commenta poi Gemma facendo una scenata di gelosia.

GEMMA GALGANI GELOSA DI SIRIUS: TUTTA COLPA DI VALENTINA AUTIERO

Gemma Galgani non gradisce gli apprezzamenti di Valentina Autiero al “suo” Sirius. “Dove lo trovi un 26enne che parla così? E’ molto più maturo dell’età che ha, ma per Gemma è sempre piccolo. Per me no” aggiunge la Autiero ammettendo pubblicamente il proprio interesse e scatenando la dura reazione della Galgani. “Non mi fai ridere anche perchè ritengo assurdi questi tuoi giochetti”, sbotta Gemma che, poi, di fronte ai ringraziamenti di Nicola nei confronti di Valentina, si alza pronta a lasciare lo studio visibilmente infastidia. “Ho capito che ti hanno fatto piacere i complimenti. Non me lo devi dire cinque volte, non sono rincog*ionita. Prenditela”, aggiunge ancora la dama che poi si calma ballando proprio con Sirius.



