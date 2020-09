Valentina Autiero, Uomini e Donne/ “Ho cambiato gusti, mi piacciono i tipi come…”

Anche la conoscenza con il nuovo cavaliere Emanuele si conclude con un nulla di fatto per Valentina Autiero che, a 41 anni, al centro dello studio di Uomini e Donne, ammette di volersi sentire desiderata da un uomo a cui lascia il numero di telefono. Maria De Filippi chiama così al centro dello studio Valentina Autiero che, oltre ad aver parlato telefonicamente con Enzo Capo, ha preso un caffè con Emanuele. Un breve incontro che, però, non ha entusiasmato nessuno dei due. Valentina, infatti, sempre schietta e sincera, ammette di non essere stata colpita dal nuovo cavaliere e di non aver avuto il classico colpo di fulmine, ma di avergli comunque voluto concedere una possibilità.

VALENTINA AUTIERO: “PREFERISCO UOMINI COME NICOLA VIVARELLI”

“Abbiamo preso un caffè stamattina, sono stato bene. E’ carina, ma è durata poco la cosa”, dice Emanuele. “Mi sono presentata totalmente struccata e ho ricevuto comunque un complimento. Solo che, a 41 anni, se lascio il mio numero ad un uomo, mi aspetto di essere invitata a ballare. Sto seguendo il tuo consiglio di aspettare”, dice rivolgendosi a Maria De Filippi. “Hai fatto bene, ma poi sbagli quando ti siedi al centro e gli dici che hai aspettato”, risponde Maria De Filippi. “Io lo dico perché non ho avuto un colpo di fulmine. Quando mi hanno lasciato il numero, ho detto che non volevo uscire a cena perché volevo aspettare di prendere un caffè per valutare. Negli anni ho cambiato gusti. Una volta mi piacevano quelli tatuati e conla barba, ora preferisco i tipi come Nicola”, spiega Valentina Autiero.

