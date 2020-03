Valentina Autiero/ Uomini e Donne, Matteo: “non mi permetti di essere me stesso”

Non c’è pace per Valentina Autiero. La dama romana del trono over di Uomini e Donne non riesce ancora a trovare l’amore. La settimana scorsa, l’arrivo di tre nuovi cavalieri sembrava segnare un nuovo inizio per lei all’interno della trasmissione, ma a quanto pare, le cose non stanno andando come Valentina sperava. Dei tre cavalieri che avevano chiamato per lei, infatti, Valentina aveva deciso di conoscerne due. Il primo approccio con entrambi, però, ha deluso la Autiero che, nella nuova puntata del trono over sarà invitata da Maria De Filippi ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con i suoi pretendent a cui deciderà di dire addio. Ad avere da ridire sull’atteggiamento di Valentina sarà Matteo: “come fa a scattarti qualcosa se non mi dai il permesso di essere me stesso?”, chiederà il cavaliere.

VALENTINA AUTIERO PUNTA ANDREA, PRETENDENTE DI VERONICA URSIDA

L’atteggiamento di Valentina Autiero scatenerà le critiche sia delle altre dame che di Tina Cipollari che, di fronte alla decisione della dama di chiudere la conoscenza con i suoi pretendenti, le chiederà su che basi sceglie gli uomini da tenere e mandare a casa. Valentina, una delle nuove dame, le farà notare che, forse, è un po’ confusa, ma la Autiero negherà ribadendo il proprio interesse per Andrea, il giovane cavaliere arrivato in trasmissione per conoscere e corteggiare Veronica Ursida e che l’aveva colpita sin dal primo giorno per l’atteggiamento umile, serio ed elegante. La dama romana, dunque, diventerà la rivale di Veronica nella speranza di conquistare Andrea?

