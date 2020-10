Valentina Autiero, Uomini e Donne/ Ripicche con Germano: lui fa scendere una dama e..

La conoscenza tra Valentina Autiero e Germano continua. La dama del trono over di Uomini e Donne, nel nuovo cavaliere del dating show, sembrerebbe averato l’uomo giusto con cui iniziare una frequentazione continua. Pur essendo felice del rapporto che sta creando con Germano, Valentina non si sbilancia e, nella nuova puntata di Uomini e Donne, dimostrerà di avere ragione a non volersi lasciare ancora andare. Nonostante stia davvero bene con Valentina, Germano deciderà di far arrivare in studio una nuova dama che ha chiesto alla redazione espressamente di conoscerlo. Germano, però, non provando alcun interesse nei suoi confronti, deciderà di mandarla a casa. Furiosa, Valentina deciderà di agire allo stesso modo accettando di conoscere un suo pretendente. Anche in questo caso, però, finirà con un nulla di fatto.

VALENTINA AUTIERO: “GERMANO? MI FIDO MA…”

Valentina Autiero, pur essendo stata colpita subito dall’aspetto fisico di Germano, non riesce ancora a lasciarsi totalmente andare pur fidandosi di lui. La dama, infatti, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha parlato del rapporto con il cavaliere svelando i motivi che la spingono a frenarsi. “Siamo in una fase di conoscenza. Di lui mi fido ma vado cauta. Di lui mi ha colpito subito il viso, lo sguardo e anche il suo atteggiamento silenzioso e riflessivo. Un uomo così pacato è difficile che possa starmi accanto, serve una via di mezzo. All’esterno lui è un’altra persona, ma poi quando entra in studio esce fuori tutt’altro. Fa fatica a tirare fuori il suo carattere. […] Dopo tutte le delusioni e incomprensioni voglio andarci più cauta. I miei sentimenti sono restii a uscire”, ha raccontato la Autiero che, tuttavia, è pronta ad abbattere il muro e a fidarsi totalmente dell’uomo che sta conoscendo.



