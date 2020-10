Valentina Autiero, Uomini e Donne/ Scoppia l’amore con Germano? “Il sorriso…”

Valentina Autiero ha finalmente trovato l’amore a Uomini e Donne? La dama romana del trono over sta frequentando Germano con cui sarebbe scattato un feeling immediato. Valentina, però, ricordando tutte le delusioni sentimentali che ha già vissuto, non si fa illusioni e preferisce vivere il rapporto giorno dopo giorno. Tuttavia, in un precedente confronto, seduta al centro dello studio, non ha nascosto il proprio entusiasmo per una conoscenza che è iniziata nel migliore dei modi. Con Germano, dunque, la frequentazione iniziata quasi per caso sta rendendo felice la Autiero che non ha mai nascosto il desiderio di poter vivere un grande amore lasciando la trasmissione. Ci riuscirà?

Valentina Autiero e il post su Instagram: messaggio per Germano?

Sempre bellissima e in splendida forma, Valentina Autiero si mostra in tutto il suo splendore sui social lasciandosi andare ad un commento sincero e profondo. “Il sorriso non lo perderò mai … gli alti e bassi esistono ma la vita è anche questo!”, scrive Valentina pubblicando una serie di foto in cui si mostra in tutto il suo splendore. Dopo le lacrime versate nella scorsa stagione di Uomini e Donne per le continue delusioni sentimentali e la voglia di vivere un grande amore e avere una famiglia, Valentina è tornata a sorridere anche grazie a Germano. Tra i due, dunque, nascerà davvero il grande amore? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

