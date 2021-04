Valentina Autiero vs Samantha Curcio, Uomini e Donne/ “Che ipocrisia, non la tollero”

Valentina Autiero, ex protagonista di Uomini e Donne, ha commentato su Instagram l’ultima puntata del programma di Canale 5, in onda giovedì 8 aprile, criticando duramente Samantha Curcio, attuale tronista. A scatenare la reazione di Valentina è stato lo scontro tra Samantha e il suo corteggiatore Alessio: la tronista ha messo in dubbio la capacità del ragazzo di affrontare i problemi nella vita. “Quanta ipocrisia in questa ragazza… ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli… lei è superiore e più brava perché ha sofferto, no vabbè!!“, ha scritto in una storia di Instagram. E ha aggiunto: “Ma che cavolo ne sa di una persona che conosce a stento e parla una che veramente ne ha affrontare di cose. Ma che non giudica chi è stato più fortunato di me. Io questa proprio non la tollero”. Le parole di Samantha Crucio sono apparse come un gesto di superiorità per Valentina Autiero, che ha così espresso la sua antipatia per la tronista.

Samantha Curcio: attacca Alessio, criticata sui social da Valentina Autiero

Ma anche in studio, le parole di Samantha sono state criticate duramente da Alessio. Ma vediamo cosa è successo insieme studio. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Samantha si è divisa tra Bohgan, Alessio e Giulio. Durante un’esterna con il primo, Samantha Jha parlato di Alessio esprimendo qualche dubbio per la sua situazione economica. “Tu di me non parli perché non mi conosci. Non ti puoi permettere di giudicare qualcosa di cui non sai niente. Io, da quando sto qua, non ho mai parlato degli altri perché non ho bisogno di sminuire gli altri perché ho talmente tanta personalità che ti mangio”, ha risposto duramente il ragazzo in studio. Su Instagram Valentina Autiero ha criticato anche Luca Cenerelli, protagonista del trono over, accusato di inventare interessi per le dame soltanto per sedere al centro dello studio.

