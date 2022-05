Valentina Avenia, ex moglie di Valerio Mastandrea/ Lei ha partecipato ad “Amici”

Valerio Mastandrea è uno dei nostri attori più amati, come dimostra il suo curriculum, che comprende ben dieci candidature al David di Donatello, statuetta che ha conquistato per ben quattro volte, a conferma della sua versatilità e di come sia apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Nonostante questo, lui non ha mai amato spettacolarizzare la sua vita privata, preferendo che si possa parlare di lui soprattutto per i suoi meriti professionali.

In passato è stato sposato con Valentina Avenia, che nel 2010 gli ha regalato la sua gioia più grande, quella di diventare papà del piccolo Giordano. Nonostante i due si siano lasciati ormai da tempo e lui abbia una nuova compagna (è legato a Chiara Martegiani), i due hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene del loro bambino.

Chi è Valentina Avenia: anche lei è nota al pubblico Tv

Anche Valentina può godere di popolarità tra chi segue costantemente la Tv, non solo per il suo rapporto ormai finito con Mastandrea. Lei, classe 1987, è infatti stata una delle allieve della scuola di “Amici di Maria de Filippi“, a cui aveva preso parte all’edizione 2006-2007.

La sua presenza nel talent show, come è capitato a molti altri giovani, ha rappresentato per lei un trampolino di lancio che le ha poi permesso di avviare una carriera come attrice. Tra i film in cui ha avuto modo di recitare ci sono “Gioco da ragazze”, “Maternity Blues”, “Cronaca di una passione” e “Ride”. In quest’ultima pellicola, in modo particolare, ha avuto modo di essere diretta proprio dall’ex.

