Valentina Baggio, figlia di Roberto/ “Essere sua figlia non è stato facile…”

Roberto Baggio non utilizza i social e forse – a conti fatti – non fa nemmeno male. Quindi, a descrivere il codino più famoso del calcio italiano, ci ha pensato sua figlia Valentina. L’ex calciatore ha sposato Andreina Fabbi nel 1999, insieme hanno avuto tre figli: la maggiore Valentina, e poi Mattia e Leonardo. Proprio la figlia maggiore, ha avuto modo di raccontare i 30 anni di matrimonio dei suoi genitori: “30 anni di matrimonio, 3 figli e 7 di fidanzamento dopo essersi incontrati! Costruisci una famiglia felice e mantieni questa felicità”, ha scritto via Instagram. In una recente intervista rilasciata al Corriere, ha anche raccontato come è stato crescere come “figlia di…”: “È stato complesso, abbiamo cambiato molte città, Milano, Bologna, Vicenza”, ha spiegato, ripercorrendo una carriera straordinaria, “I compagni di scuola mi chiedevano sempre l’autografo e le bambine erano gelose, io poi ero molto secchiona, volevo solo studiare”. Dell’infanzia inoltre, i vividi ricordi dei viaggi con il padre: “Mi accompagnava a lezione e metteva sempre un cd con i cori del Boca Juniors”.

Valentina Baggio, la figlia di Roberto si racconta

Attualmente Valentina Baggio lavora come social media manager di Renzo Rosso, patron di Diesel ma confessa di non ha ambizioni da influencer: “Chi dovrei influenzare, come ripete sempre mio padre? – si chiede – Ci sono ormai professioniste in giro, lasciamo il lavoro a loro. Intendo fare altro nella vita e impegnarmi per il prossimo. Ci sono cose più interessanti di cui occuparsi”. Vive a Milano, è appassionata di yoga e del Brasile ed è buddista. “I miei genitori sono diventati buddhisti a vent’anni – racconta intervistata da “Io Donna” – seguono gli insegnamenti di Nichiren Daishonin diffusi oggi dal filosofo giapponese Daisaku Ikeda, presidente della Soka Gakkai. Siamo andati in Giappone insieme a conoscerlo. Sono fiera dei valori che mi hanno trasmesso e del fatto che non mi abbiano battezzata per lasciarmi libertà di scelta. Sento di avere radici solide in un mondo interessato perlopiù a come ti vesti, dove vai, chi frequenti…”.

