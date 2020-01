VALENTINA, BAMBINA DI 3 ANNI SCOMPARSA COL PADRE/ Mamma Charlotte: “Riportamela”

Da 33 giorni una mamma non ha più notizie di sua figlia Valentina, una bambina di 3 anni e mezzo scomparsa con il padre Marco: è stata rapita? La donna, Charlotte, di nazionalità francese, ha sporto denuncia di scomparsa tanto nel Paese d’origine quanto in Italia e ieri sera è intervenuta a Chi l’ha visto? per rivolgere il suo appello. E’ stata proprio lei ad affidare la figlia alle cure dell’uomo, dal quale è separata: come da accordi, Paolo, originario di Roma ma residente a Marsiglia, avrebbe dovuto riportare la figlia a casa. Così però non è stato e Charlotte crede che dietro a questa sparizione vi sia la volontà di portargliela via. La conduttrice Federica Sciarelli ha detto di non escludere alcuna pista, compresa quella di un malore o di un incidente, ma i troppi giorni senza notizie fanno propendere per un piano ben congegnato dall’uomo.

VALENTINA, BAMBINA DI 3 ANNI SCOMPARSA COL PADRE

Mamma Charlotte, visibilmente provata dalla mancanza della figlia, è scoppiata in lacrime rivolgendosi direttamente al marito: “Paolo, basta stupidità, basta. Tu potrai continuare a vedere tranquillamente mia figlia, ma ora riportamela”. Nel mirino della donna sembrano essere finiti anche i nonni della piccola, ovvero i genitori di Paolo, che a quanto pare non stanno dando a Charlotte la collaborazione sperata nella ricerca della figlia. I due, che ieri hanno anche tentato di mettersi in contatto in diretta con la trasmissione, hanno dichiarato di non essere a conoscenza di dove possa trovarsi Paolo. Charlotte, però, ha detto:”Io non ci credo che loro non sanno niente, io so che lui voleva tornare in Italia”. L’uomo si sta esponendo ad un rischio anche di fronte alla legge, come ha ricordato la Sciarelli, che ha citato il reato di sottrazione di minore. L’appello a Chi l’ha visto? di mamma Charlotte sortirà gli effetti sperati?

© RIPRODUZIONE RISERVATA