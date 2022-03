Valentina Barbieri e Thomas Basilico/ “Dopo imitazioni Alex Belli ci ha scritto e…”

Valentina Barbieri e Thomas Basilico sono intervenuti nel corso della puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 marzo, su RTL 102.5 News. Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, insieme ad altri numerosi ospiti hanno dedicato ampio spazio al tema della comicità. I due nomi sono molto noti nel mondo dei social e non solo grazie alle loro divertentissime imitazioni, in particolare quelle relative al famoso “triangolo” del GF Vip formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Valentina purtroppo ha svelato di essere in quarantena a causa del Covid: “Come sto? Devo dire bene, per fortuna, anche grazie ai vaccini”.

Amici 21, squadre del serale: quali sono?/ Torna l'alleanza Celentano-Zerbi, Todaro…

In merito alla loro grande popolarità, Valentina ha commentato: “Le imitazioni ci hanno portato molta popolarità fortunatamente. Non mi aspettavo una simile popolarità ma va bene così! E’ stato tutto un esplodere inaspettatamente”. Adesso ovviamente sono molto ricercati in tv. Ad intervenire è stato anche Thomas Basilico che ha svelato: “Alex Belli quando è uscito ci ha mandato un messaggio, sia a me che a Valentina, ringraziandoci e con lui ci sentiamo qualche volta”.

Grande Fratello Vip, pagelle 46a puntata/ Davide e Lulù, è rottura: "Non sto zitto"

Valentina Barbieri e Thomas Basilico: chi sono i loro miti

Valentina Barbieri ha ammesso di non aver finora mai ottenuto le critiche da parte di un personaggio imitato: “abbiamo ricevuto complimenti”, ha confermato. Ovviamente la loro popolarità sui social nelle imitazioni ha avuto delle influenze anche sul loro lavoro, come confermato da Thomas Basilico: “Ieri ho fatto una prova costume per un film, per un piccolo ruolo, e mi hanno riconosciuto perché faccio le imitazioni, non so se è una cosa positiva o meno!”.

Sempre Thomas ha svelato di aver appreso il cast della nuova imminente edizione de La Pupa e il Secchione Show che vede al suo interno anche nomi noti del calibro di Francesco Chiofalo e Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria: “Di Francesco Chiofalo lo sapevo e potrebbe essere imitabile, come no! Anche Mirko, perché no?”, ha commentato. Tornando alle loro imitazioni dei concorrenti del GF Vip, Valentina ha commentato: “Non sappiamo se le nostre imitazioni hanno aiutato i concorrenti nella Casa del GF Vip ma sappiamo che i fan di Soleil hanno apprezzato molto, quindi sicuramente da quel punto di vista sì”. Infine hanno rivelato a chi si ispirano: Valentina ha ammesso di ispirarsi sicuramente a Virginia Raffaele. Thomas ha infine aggiunto: “Guzzanti è tra quelli che mi affascinano tantissimo, sarebbe bellissimo fare almeno la metà di quello che ha fatto lui”.

Megghi Galo/ “Amadeus a Sanremo 2023 e 2024? Meritatissimo, spero continui ancora!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA