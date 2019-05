Valentina Bernocco/ “Anche io ho le mie lacune” (L’Eredità Torneo dei supercampioni)

Valentina Bernocco viene ancora ricordata con forte affetto da tutti i fan de L’Eredità, che si chiedono quando ritornerà nel programma che le ha permesso di conquistare il titolo di campionessa. Il desiderio di tanti si concretizzerà entro breve, visto che dopo una parentesi a Los Angeles ed al Getty Museum, l’ex concorrente è pronta per varcare di nuovo la soglia del programma di Flavio Insinna. Valentina Bernocco sarà infatti fra i sette protagonisti de L’Eredità – Torneo dei Super Campioni, in onda a partire da oggi, lunedì 27 maggio 2019. Al suo fianco tutti i volti più meritevoli di quest’edizione, tutti da record come l’eroina di Ivrea. La giornalista infatti è riuscita a rimanere in gioco per ben quattordici puntate consecutive, prima di perdere il titolo ed anche l’occasione del giorno successivo alla sconfitta, quando ha avuto la possibilità di confrontarsi con il nuovo campione. Il merito della sua partecipazione allo show lo si deve tutto alla madre ed alla nonna, svela a Marida Caterini. Sono loro che sentendole dare spesso tutte le risposte corrette ai quiz l’hanno spinta ad affrontare i provini. “Ho pensato soltanto a giocare”, dice della sua esperienza con l’umiltà che la contraddistingue. Aggiunge anche di aver avuto un pizzico di fortuna, destinata a girare come la Ruota. “Anche io ho le mie lacune culturali”, ammette convinta che prima o poi avrebbe perso il primato. L’evento infausto tuttavia non l’ha privata di quella soddisfazione vissuta durante le vincite. Anche se “sono felice di essere tornata alla normalità”, aggiunge senza rammarico.

Valentina Bernocco, L’Eredità – Torneo dei supercampioni: un tesoretto da 160mila euro

160 mila euro per il tesoretto registrato a L’Eredità durante le sue due settimane di presenza. Valentina Bernocco non ha deciso di chiudere le porte ai programmi Rai e valuta anche la possibilità di poter partecipare ad altri eventi televisivi, ovviamente nel pieno rispetto del regolamento della tv pubblica. Il game show non è stato però il primo dei suoi appuntamenti sul piccolo schermo, dato che alcuni anni fa è comparsa sul Tg del Canavese ed ha partecipato alla maratona di 21 km avvenuta a Milano grazie al progetto di Umberto Veronesi. In una lunga e intima intervista a Marida Caterini, la Bernocco svela anche di amare la scrittura così come la lettura ed i grandi classici. Fra i suoi autori preferiti troviamo Agatha Christie, anche se la sua formazione letteraria è legata alle grandi penne del passato come Kafka, Italo Svevo e altri ancora. Merito anche degli anni dell’adolescenza trascorsi fra ibanchi del Liceo Classico, che le hanno permesso poi di coltivare la passione per la comunicazione ed infine l’informatica. Valentina infatti scrive di tecnologia, mastica cibernetica come potremmo dire citando una famosa canzone.

