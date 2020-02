Valentina Bilbao chi è?/ La pittrice che ha conquistato il cuore di Eros Ramazzotti..

Bella, interessante, venezuelana e pazza di lui, queste sono le prime cose che sappiamo di Valentina Bilbao, la giovane donna che è stata immortalata insieme ad Eros Ramazzotti in spiaggia a Miami dai paparazzi di Chi che uscirà domani in edicola con il servizio completo. Secondo quanto riporta il settimanale sembra proprio che i due si conoscano ormai da un po’ e che a legarsi sia proprio l’arte, la musica per lui e la pittura per lei. Sulla pagina social del settimanale di Alfonso Signorini si legge che proprio la bella Valentina Bilbao potrebbe aver preso il posto lasciato vacante da Marica Pellegrinelli nel cuore del cantante: “Eros Ramazzotti ritrova finalmente il sorriso con una donna, una pittrice, conosciuta in spiaggia a Miami. “Chi” lo ha sorpreso con una procace amica che vive d’arte ed è celebre in Florida“.

CHI E’ VALENTINA BILBAO? LA NEO FIAMMA DI EROS RAMAZZOTTI…

Chi è Valentina Bilbao quindi? E’ la presunta neo fidanzata di Eros Ramazzotti ma è anche un’artista venezuelana che vive e lavora a Miami e che vanta un lungo curriculum tra opere, esposizioni ma anche interviste e partecipazioni importanti anche come insegnante. Anche l’Italia l’ha vista protagonista con le sue opere con un’esposizione alla Biennale di Venezia nel 2017. Sembra proprio che il nostro Paese faccia da sfondo alle sue opere e non per via dei paesaggi ma per la musica che ama ascoltare mentre crea ovvero proprio quella di Eros Ramazzotti. Su Chi si legge: “E’ lei che ha fatto il primo passo verso il cantante per raccontargli la sua storia: perché lei ama dipingere ascoltando la sua musica preferita, che spazia dai Beatles ai Queen, mentre per l’ Italia… la sua ispirazione nasce e cresce quando ascolta Eros Ramazzotti. «Metto le mie emozioni su tela ascoltando la tua musica»“. Inutile dire che Eros Ramazzotti appare sereno al fianco della bella Valentina che, al contrario di quanti molti si chiedano ha ben più di 18 anni, ma è vero anche che non ci sono effusioni tra i due, almeno non per adesso e non in pubblico…

© RIPRODUZIONE RISERVATA