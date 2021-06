Valentina Bisti aggredita durante servizio Euro 2020/ “Inseguita da tifosi Italia”

Momenti di paura ieri per la nota telegiornalista, scrittrice e conduttrice, Valentina Bisti. Attraverso la propria pagina Instagtram, ha denunciato di essere stata di fatto aggredita da un gruppo di tifosi mentre stava realizzando un servizio sui campionati europei di calcio attualmente in corso. Il volto noto della tv pubblica ha postato sulla sua pagina Instagram due foto scattate in occasione dei momenti incriminati, e ad aggredirla sarebbero state delle persone a cui la stessa Valentina Bisti aveva chiesto di allontanarsi leggermente in quanto troppo vicine a lei quanto alla telecamera, in barba alle misure di restrizione anti covid e situazione che impediva la realizzazione del servizio.

Una richiesta garbata e assolutamente lecita che però ha provocato una reazione violenta delle stesse persone: “Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone – scrive su Instagrama la giornalista – poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni”.

VALENTINA BISTI AGGREDITA DA TIFOSI ITALIA: “IL PRIMO COLLEGAMENTO E’ SALTATO POI…”

Quindi Valentian Bisti ha proseguito: “Il primo collegamento è saltato… mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv… alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi”.

La giornalista del Tg1 ricorda come ovviamente i tifosi della nostra nazionale non siano tutti così: “Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto”. Valentina Bisti lavora in Rai dal 2001, prima come giornalista presso la rubrica Tg2 Costume e società del telegiornale del secondo canale, quindi come conduttrice dell’edizione delle 16:30 del Tg1, e poi quello delle 13:30. Nel 2017 ha condotto Uno Mattina estate assieme a Tibero Timperi, duo che è stato rinnovato anche nelle successive due estati. Assieme a Poletti, invece, ha condotto l’edizione di UnoMattina “classica” nell’annata 2019-2020.

