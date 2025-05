Giornalista di spicco, conduttrice dotata di professionalità ed empatia; una lunga carriera scandita dalla passione per l’informazione e senza mai dimenticare il valore della professionalità e del racconto trasparente delle notizie. Valentina Bisti, classe 1974, è uno dei volti più apprezzati del giornalismo italiano e buona parte della sua carriera nel settore coincide con la militanza in Rai iniziata nei primi anni 2000. Prima al Tg2, ora al Tg1; nel mezzo molteplici esperienze alla conduzione anche di format più distanti dall’informazione diretta come ‘Unomattina’ e ‘Unomattina estate’.

“Amo il giornalismo grazie a Vincenzo Mollica”, raccontava in un’intervista a Fanpage Valentina Bisti; una passione per il giornalismo che dunque si ricollega alle gesta di un altro volto più che rappresentativo della cultura italiana che ha sempre avuto come cavallo di battaglia il racconto delle personalità che lambiscono il mondo dello spettacolo. Lei, appassionata di cinema, sognava di raggiungere le medesime vette nella narrazione di quel settore; ambizione ampiamente conquistata ed elevata dal suo ruolo da giornalista in prima linea per l’informazione quotidiana, oggi per il Tg1.

Valentina Bisti, la replica alle critiche sui social per la diretta sulla morte di Papa Francesco senza trucco: “Non era la priorità…”

Proprio di recente il nome di Valentina Bisti è stato particolarmente chiacchierato per una vicenda che, se non esistessero le distorsioni del web, forse non avrebbe avuto alcuna risonanza. La giornalista è stata infatti protagonista di una lunga diretta, qualche giorno fa, per raccontare la drammatica e triste scomparsa di Papa Francesco. Un evento che ha colto ovviamente tutti di sorpresa sia dal punto di vista professionale che emotivo e lei, ovviamente, in linea con i principi di professionalità si è fiondata in diretta per raccontare attimo per attimo quelle sensazioni e fasi struggenti. Dai social, piuttosto che elogiare unicamente il suo lavoro, hanno pensato bene di sottolineare e lasciarsi andare a critiche per la scelta di presentarsi in diretta senza trucco.

“Non ci ho nemmeno pensato”, ha spiegato Valentina Bisti rispetto alla scelta di andare in diretta con o senza trucco. Il momento – la scomparsa di Papa Francesco – meritava un immediato racconto che non poteva essere pregiudicato da altri fattori. “…Avevo la sola priorità di ascoltare la regia, era un evento drammatico”.

Claudio Colaiacomo, marito di Valentina Bisti: il doppio matrimonio tra Las Vegas e Arezzo

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Valentina Bisti? Ovviamente la giornalista è molto discreta sul tema ma qualche curiosità è ugualmente nota. E’ legata a suo marito Claudio Colaiacomo da ben 23 anni; per 2 volte hanno compiuto il grande passo del matrimonio come a confermare la visceralità dell’unione, prima a Las Vegas, poi ad Arezzo.