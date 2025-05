Il finale di puntata de La Volta Buona – oggi, 23 maggio 2025 – è stato impreziosito da una simpatica intervista a Valentina Bisti e suo marito Claudio Colaiacomo. La giornalista, prima di addentrarsi tra gli aneddoti della loro splendida liaison, è stata incalzata da Caterina Balivo sul tema più chiacchierato, in relazione al suo nome, tra media e social: la diretta per raccontare la morte di Papa Francesco.

“E’ la prima volta che mi rivedo, avevo quasi timore perchè è stata un’esperienza che mi ha colpito molto…”, questo il commento di Valentina Bisti dopo aver rivisto degli spezzoni della diretta del Tg1 dedicata all’improvvisa morte di Papa Francesco. Un’edizione straordinaria del telegiornale che, dato l’argomento, ha colpito anche la sua emotività; fattore che vale come risposta – tra l’altro già data – alle ingiuste critiche apparse in rete per la sua scelta di andare in onda senza trucco. “E’ andata semplicemente così: eravamo in riunione di sommario per fare la scaletta del telegiornale, parlavamo della Pasquetta e arriva la notizia della morte di Papa Francesco… Per me è stata una sciocchezza, ho pensato che in questo mondo dove tutto va a finire sui social ci poteva anche stare; ma io davvero non gli ho dato peso, non avevo avuto tempo e soprattutto non era una priorità. Serviva concentrazione, mantenere il polso della situazione”.

Chiuso l’argomento trucco, Valentina Bisti è passata a raccontare un simpatico aneddoto riguardante il matrimonio a Las Vegas con suo marito Claudio Colaiacomo. “Giel’ho fatta io la proposta!”, ha rivelato la giornalista a La Volta Buona spiazzando anche Caterina Balivo. Ha poi preso la parola lo scrittore che ha raccontato il suo punto di vista su quella insolita e improvvisa proposta di nozze. “Eravamo in vacanza a Las Vegas, ha tirato fuori gli anelli, li ha messi sul cuscino e mi ha detto: ‘Domani andiamo lì e ci sposiamo’…”. Interviene però Valentina Bisti che, oltre a sottolineare scherzosamente come il marito pensava che quelle nozze fossero prive di validità, spiega nello specifico come si è svolta la proposta di matrimonio: “Ho messo gli anelli sotto il cuscino e non sopra, con una scusa mentre andavo in bagno gli ho detto di controllare… Quando sono tornata l’ho trovato quasi in choc sdraiato sul letto!”.