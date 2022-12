Valentina Bonanno, Nuovi eroi/ “Contributo internazionale sulle gravidanze sicure”

Valentina Bonanno tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Valentina Bonanno premiata tra i cittadini “distintisi per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale”.

Valentina Bonanno premiata dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Valentina Bonanno, la cittadina insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? La ragazza è stata insignita con il titolo di cavaliere, l’onorificenza più importante, per “il suo contributo, in ambito internazionale, alla diffusione di pratiche sicure di supporto alla gravidanza”. Tutto è iniziato quando Valentina ha perso una sua carissima amica in Kenya morta per una setticemia da parto. Quella tragedia l’ha segnata profondamente spingendola a voler realizzare concretamente qualcosa. Così Valentina ha fondato un’associazione che si prende cura delle donne in gravidanza in quel Paese.

Valentina nasce e cresce tra la provincia di Milano e il Kenya, dove la sua famiglia la porta due volte l’anno. E’ lì che fa la conoscenza di Fauzia, una bambina keniota che diventa come una sorella. Per lei, molti anni più tardi, Valentina creerà proprio in Africa una clinica a tutela della natalità infantile.











