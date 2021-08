Valentina Cabassi, fidanzata Ernia / La modella ha un sogno, conoscere Tarantino e..

Valentina Cabassi è la fidanzata del cantante Ernia. Sguardo dolcissimo, fisico snello e labbra super sensuali: la classe 96 lavora come modella e ha conquistato il cuore dell’artista. Valentina Cabassi, oltretutto, è comparsa nel video di Superclassico, uno dei brani simbolo di Ernia. Come si evince dal suo profilo Instagram, Valentina è molto legata al fitness, al benessere e alla moda. Celebre la sua partnership con il brand Subdued, il primo marchio a credere nella Cabassi e a lanciarla nel mondo della moda dopo aver apprezzato alcuni suoi scatti sui social media. La showgirl, oltre a nutrire una forte passione per la moda, ama follemente il cinema, specialmente quello di Tarantino e non ha mai nascosto il sogno di diventare attrice.

Battiti Live 2021/ Diretta Italia1 e scaletta: Noemi top con Carl Brave (4a puntata)

Valentina Cabassi, fidanzata Ernia: le prime esperienze da attrice in clip musicali

Per il momento Valentina Cabassi deve accontentarsi di alcune piccole parti in clip musicali. Il fidanzato Ernia, oltretutto, ha condiviso con lei questa passione e ha realizzato il sogno di lavorare fianco a fianco. La modella, tuttavia, vorrebbe fare un salto in carriera e alzare l’asticella delle sue ambizioni, magari ottenendo una parte in un vero e proprio film. Come abbiamo detto Valentina apprezza particolarmente il cinema di Quentin Tarantino, anche se al momento non può far altro che ritenersi una semplice fan. Chissà che il suo sogno di diventare attrice non si possa realizzare in futuro, per ora tuttavia la Cabassi si gode il magic moment con Ernia e le sue importanti collaborazioni nel settore moda.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Carrà: Carramba che sorpresa, replica 4 agosto/ Apertura con Gigi ProiettiTHE KOLORS/ "La nostra visione di musica è basata sulla sincerità" (Battiti Live)

© RIPRODUZIONE RISERVATA