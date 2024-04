Valentina Caruso/ “Mi sono laureata in archeologia ispirandomi a Licia Colò e Piero Angela”

Valentina Caruso giornalista e conduttrice di casa Rai, ex volto di Sky Sport, è stata ospite stamane di Uno Mattina per parlare della regione delle sue origini, la splendida Sardegna. Valentina Caruso ha svelato di avere la sua terra nel cuore e di parlarne spesso e volentieri anche nel corso del suo programma Rai, che si chiama Origini: “Con Origini un’esperienza straordinaria, il pubblico ci segue e siamo molto contenti”.

Valentina Caruso è sarda, originaria di Cagliari, e a riguardo precisa: “Si mi sento molto sarda e di Cagliari, è quasi un difetto perchè parlo sempre della Sardegna. Io me la porto addosso… la Sardegna è tutto, la cultura, la tradizione, il fatto di essere una persona solare che rispecchia il carattere dfei sardi, abbiamo un clima stupendo siamo persone meravigliosi e poi la mia storia e le mie origini”. E ancora: “E’ una caratteristica dei sardi avere carattere e cercare di venire fuori, abitare in un’isola ti tiene molto distante dal resto d’Italia, per raggiungere obiettivi e sogni a volte si è costretti ad andare via ma la Sardegna la tiene nel cuore. Il mio posto del cuore in Sardegna? Difficile scegliere. Cagliari è la mia città, ma anche Alghero lo adoro, e adoro anche l’interno della Sardegna, ha tanto da raccontare, c’è tradizione e cultura che per un turista si perde qualcosa se non la visita”.

VALENTINA CARUSO: “ECCO COSA VI CONSIGLIO DI VEDERE A CAGLIARI”

Valentina Caruso quando ha deciso di diventare giornalista? “Io volevo fare reportage di archeologia in giro per il mondo. Mi sono ispirata a Piero Angela e Licia Colò, figure che giravano il mondo e raccontavano la storia di un luogo. Dopo la laurea in archeologia ho iniziato come giornalista con rubriche e poi sono diventata anche giornalista sportiva. Ho fatto molta gavetta nelle reti regionali e radiofoniche e anche nella carta stampata”.

Ma cosa consiglia di fare in Sardegna? "La Cagliari sotterranea non è molto conosciuta ma ci sono cripte bellissime, suggestive. Poi c'è la Cagliari romana a cui sono molto legata perchè li ho fatto tesi e tirocinio".

