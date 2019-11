Valentina Caturelli è Alexia/ Da The Voice a Tale e Quale Show il passo è cortissimo!

Da The Voice aTale e Quale Show 2019 – Tali e Quali: questo il destino di Valentina Caturelli, una delle concorrenti che vedremo nel talent di Carlo Conti. L’appuntamento è su Rai 1 per questa sera, venerdì 22 novembre 2019, dove la cantante ci proporrà la sua personale versione di Alexia. Nella sua precedente esperienza televisiva l’abbiamo vista invece nel team di Francesco Facchinetti, alle prese con Io e te da soli di Mina. La troviamo però anche su Spotify, grazie al suo EP Anche gli angeli sbagliano, realizzato nel 2013, ovvero un anno dopo il suo debutto a TVOI. Sguardo dolce, sorriso smagliante ecapelli lisci e biondi, Valentina ha appena ultimato una vacanza a Tenerife, conclusa alla fine dello scorso ottobre.

Valentina Caturelli, Tale e Quale Show- Tali e Quali: la sua avventura da solista

Grazie alla presentazione di Valentina Caturelli a Tali e Quali sappiamo che ha iniziato a cantare come solista a 14 anni e che il padre lavora come dj radiofonico, un vero mentore che le ha trasmesso la passione per la musica. A quanto pare però nel frattempo lavora anche in altri lidi, nella sua Livorno. Secondo la scheda ufficiale del torneo di Carlo Conti, Valentina lavora come commessa in una pasticceria.

