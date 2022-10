Valentina Cenni, compagna Stefano Bollani/ “Siamo come John Lennon e Yoko Ono”

Valentina Cenni è la compagna di Stefano Bollani. Coppia nel privato, ma anche ne nel lavoro, i due sono davvero inseparabili e sono sempre pronti a sostenerti. Proprio il compositore, pianista e cantante, attivo anche come scrittore, attore teatrale, umorista e showman parlando della compagna di vita ha preso ad esempio una coppia iconica come quella formata da John Lennon e Yoko Ono chiarendo: “non perché io mi paragoni a Lennon, non mi permetterei mai. Ma come loro condividiamo tutto. Forse noi non ci faremmo fotografare a letto”.

Valentina Cenni e Stefano Bollani come si sono conosciuti?

L’incontro tra i due è arrivato in un momento importante della vita di entrambi. “Quando ho conosciuto Stefano lui era il tipo che stava tutto il giorno chiuso in una stanza d’hotel a preparare un concerto. Oggi sa fermarsi, godersi il silenzio e un bagno in mare. E’ con me soprattutto nei momenti difficili. Tempo fa ho scoperto di avere una malattia. Era una cosa grave, non è stato facile attraversarla. Lui, però, mi è sempre stato accanto, senza paura” – ha detto l’attrice italiana. Dello stesso parere è anche Bollani che ha confessato: “è stata l’occasione per starle più vicino. Il corpo di Valentina le stava dicendo qualcosa, quel qualcosa l’abbiamo accolto insieme. Quando con una persona c’è una sintonia così profonda, quasi senti quello che senti lei. Questo ci ha cambiati. Il progetto di questo disco, il desiderio di creare qualcosa insieme nasce anche da qui”.

Valentina Cenni e Stefano Bollani: il successo di “Via dei Matti 00”

Non solo coppia nella vita privata, Valentina Cenni e Stefano Bollani condividono anche il lavoro visto che da tempo collaborano insieme nel programma “Via dei Matti 00” trasmesso su Rai3. Il programma è come una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi con protagonisti i due che, per 25 minuti circa, fanno cantare e scoprire tante cose nuove sulla musica sulla sua storia, sulle sue proprietà sul perché è un elemento così fondamentale per l’esistenza di tutti.

Proprio l’attrice e conduttrice parlando del successo del programma ha detto: “a volte non lo sappiamo neanche noi, penso che uno dei segreti del successo sia proprio in quel gusto di narrare una cosa non sapendo bene che strada prenderà, tenendo viva non solo l’attenzione dello spettatore, ma anche la nostra. Vale per tutto, anche per una storia d’amore, non sai dove ti porta però ti affidi”.

