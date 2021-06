Valentina Cenni e Frida, moglie e figlia Stefano Bollani/ “La malattia ci ha uniti”

Stefano Bollani sarà uno dei protagonisti del tributo ad Ennio Morricone de Il Volo questa sera ma nei giorni scorsi è stata sua figlia Frida Bollani Magoni a rubare la scena a tutti al Quirinale durante la cerimonia per la Festa della Repubblica. Figlia della prima moglie di Bollani, Petra Magoni, la giovane Frida ha 16 anni ed ha ereditato il suo talento sicuramente dai genitori, come lei stessa ha ammesso in un’intervista al Corriere. Nella stessa ha raccontato della sua malattia, di essere ipovedente e di non avere mai sofferto per questo perché lo considera un dono della natura “mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e l’orecchio assoluto. La fortuna di non vedere, o vedere pochissimo, mi ha permesso insomma di sviluppare e tenere allenato l’udito”. Proprio questo le ha regalato un’abilità unica nella musica perché riesce a “distinguere i suoni e, in automatico, trovo anche le note della cassa del supermercato, per dire”.

Nella vita di Stefano Bollani c’è anche la sua seconda moglie, l’attrice Valentina Cenni. Classe 1982, oltre al teatro, vanta diverse apparizioni sul piccolo (dove l’abbiamo vista in Non Uccidere) e grande schermo (in Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto) ma le sue passioni non finiscono qui. Anche lei, proprio come la famiglia Bollani, ha da sempre avuto l’arte nel sangue coltivando interesse nella danza classica e contemporanea ma anche la fotografia, la danza col fuoco e la grafica occupandosi delle copertine dei dischi del marito e non solo. Valentina Cenni realizza cover di libri per Mondadori e per album musicali per la Universal. Infine, è ancora impegnata nel sociale visto che ha anche fondato Sorelle d’amore, associazione che mira a riunire donne pronte sostenersi a vicenda.

