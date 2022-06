Valentina Cenni, la moglie di Stefano Bollani/ “Facciamo tutto insieme”

Essere uniti in amore e nel lavoro non è poi così impossibile, ma anzi può essere un’occasione per consolidare un rapporto di coppia. E’ il caso di Valentina Cenni e Stefano Bollani, innamorati ormai da più di dieci anni, artefici di un programma che ha lasciato il segno nel pubblico televisivo “Via dei Matti Numero 0“, dove la musica è il filo conduttore ma allo stesso tempo il motore per accogliere amici e colleghi.

Ora lo stesso titolo è stato scelto anche per il loro nuovo album, in cui appare ancora più evidente la sintonia che li contraddistingue. Tra i punti di forza del loro rapporto c’è anche la capacità di sostenersi a vicenda anche nei momenti difficili e che li porta a paragonarsi a un’altra celebre coppia. “Preferisco John Lennon e Yoko Ono – ha detto lui in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ -. Non perché io mi paragoni a Lennon, non mi permetterei mai. Ma come loro condividiamo tutto. Forse noi non ci faremmo fotografare a letto”.

Il grande amore che unisce Valentina Cenni e Stefano Bollani

Come spesso capita in questi casi, stare vicino alla persona che si ama porta almeno in parte a un cambiamento. E questo è quello che ha successo anche a Bollani, come ha raccontato Valentina: “Quando ho conosciuto Stefano lui era il tipo che stava tutto il giorno chiuso in una stanza d’hotel a preparare un concerto. Oggi sa fermarsi, godersi il silenzio e un bagno in mare. E’ con me soprattutto nei momenti difficili. Tempo fa ho scoperto di avere una malattia. Era una cosa grave, non è stato facile attraversarla. Lui, però, mi è sempre stato accanto, senza paura”.

Anche il musicista ha confermato questo, sottolineando come tutto sia avvenuto in modo naturale: “E’ stata l’occasione per starle più vicino. Il corpo di Valentina le stava dicendo qualcosa, quel qualcosa l’abbiamo accolto insieme. Quando con una persona c’è una sintonia così profonda, quasi senti quello che senti lei. Questo ci ha cambiati. Il progetto di questo disco, il desiderio di creare qualcosa insieme nasce anche da qui”.











