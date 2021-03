Valentina Cenni, moglie Stefano Bollani/ “Ci siamo sposati tre volte”

Valentina Cenni e Stefano Bollani, marito e moglie, conducono dal 15 marzo il programma “Via dei Matti numero 0”, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.20, 25 minuti per cantare e chiacchierare di musica. Lei attrice, lui musicista, Valentina e Stefano sono partner non solo nella vita privata ma anche nel lavoro: a ottobre 2020 hanno condotto insieme “Evviva!” su Rai Radio 3 e nella stagione teatrale 2015/2016 hanno portato insieme scena lo spettacolo “La regina Dada”, scritto interpretato e diretto insieme. Intervistato da Elle, Bollani ha raccontato come ha conosciuto la moglie, più giovane di 10 anni: “In aeroporto: io andavo a Palermo a suonare Gershwin con l’orchestra e lei a recitare Aggiungi un posto a tavola, ci ha presentati Marisa Laurito. La cosa buffa è che io sono un fan assoluto di Johnny Dorelli e a lei piace Gershwin: questo ci ha dato modo di passare del tempo assieme e conoscerci”.

Valentina Cenni: al fianco del marito Stefano Bollani

Valentina Cenni e Stefano Bollani si sono sposati un paio di anni fa: “Ci siamo sposati tre volte: una in Brasile, dove andiamo spesso, con uno sciamano, e altre due in Romagna, nello stesso giorno: in un teatro, con il pianoforte, e in un boschetto”, ha raccontato il musicista a Elle. Dopo tanti insieme, l’attrice e il musicista sono diventati molto compatibili: “In dieci anni in cui leggiamo gli stessi libri, vediamo gli stessi film e spettacoli, ascoltiamo la stessa musica, diciamo che siamo in sintonia sulla visione del mondo”. Inoltre i due sono entrambi loquaci e ciarlieri e chiacchierano volentieri e a lungo insieme. Attrice prevalentemente di teatro, Valentina Cenni ha recitato anche in alcuni film, come “Nessuno si salva da solo” di Sergio Castellitto, “Questione di karma” di Edoardo Falcone e “10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi.

