Grande Fratello, Valentina è la compagna di Domenico D’Alterio: dieci anni insieme, una figlia e una storia che emoziona il web.

Domenico D’Alterio è uno dei concorrenti che sta suscitando più curiosità in questa edizione del Grande Fratello 2025. Sin dal momento della sua entrata nella casa più spiata d’Italia si è fatto riconoscere per la sua fortissima sensibilità e per l’amore verso la figlia Paola. Nato a Napoli, ha sempre lottato per tutta la vita ma il suo grande sogno era quello di diventare un inquilino del GF. Accanto a lui c’è la compagna Valentina, che vive con lui a Scampia.

Valentina e Domenico stanno insieme da ben dieci anni e crescono con amore la loro bambina, tanto che nella presentazione ha detto di essere un papà molto presente e affettuoso, sempre capace di dividersi tra la cura della famiglia, il lavoro e tutti i sacrifici che gestire la piccola comportano. Sembra essere lui il concorrente del Grande Fratello 2025 che maggiormente si sta confidando con gli altri, parlando di sua madre che ora non c’è più e dell’amore verso la compagna Valentina.

Fidanzata di Domenico D’Alterio, lavoro e social

Poco si sa su Valentina, la fidanzata di Domenico D’Alterio al Grande Fratello. I due condividono la loro gioia più grande, la figlia Paola, ma poco si sa su di lei, la mamma della bimba. Non si conosce il suo lavoro e non compare mai sui social nel profilo del gieffino. Quest’ultimo, però, risulta essere estremamente legato alla sua famiglia, tanto che la figlia di sei anni si chiama proprio come sua madre che oggi non c’è più. Di recente, Domenico è stato anche protagonista di una polemica online dopo che dal suo profilo sono emersi contenuti e foto particolarmente apprezzate anche dalla comunità queer.