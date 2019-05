Valentina, chi è la compagna di Ivan Cottini madre di Viola/ “Per me non è malato”

La piccola Viola ha ormai quasi cinque anni ed è lei la forza di Ivan Cottini, il modello malato di Sclerosi Multipla che ha fatto della danza e della sua forza di volontà i suoi baluardi. Dietro ad un papà e ad una bambina c’è anche una grande donna, la dolce Valentina diventata anche lei un esempio di forza prendendo posto al fianco di Ivan Cottini. Lei è schiva e riservata e spesso non appare sui social e in tv al fianco del modello e ballerino ma questa sera potrebbe fare un’eccezione per Ballando con le stelle. Ospite della finalissima di questa edizione sarà proprio Ivan Cottini che ballerà sul palco, molto probabilmente, al fianco di Maria Bianca Berardi, e con la bella Valentina in platea pronta a guardarlo. Su di lei sappiamo davvero molto poco perché non ama molto apparire e, oltre a sapere che è mamma di due bambini, uno avuto da una precedente relazione, e di avere circa 30 anni, possiamo dirvi davvero poco.

L’INCONTRO E L’AMORE PER IVAN COTTINI

In una vecchia intervista a Il Resto del Carlino proprio Valentina ha raccontato del suo incontro con Ivan Cottini e dell’amore che poi li ha messi insieme fino a formare una famiglia con la piccola Viola. La donna ha raccontato di aver conosciuto il modello su Facebook quando lui le ha chiesto l’amicizia e lei, titubante, alla fine lo contattò in privato proprio per chiedergli della sua malattia fino a quando lui non ha avuto una grossa ricaduta ed è stato ricoverato a Pesaro: “Io allora ho iniziato ad andarlo a trovare tutte le sere per circa un mese. Ci siamo messi insieme in ospedale”. In realtà Valentina non pensava che la cosa potesse evolversi in questo modo perché tutto era nato come una conoscenza ma adesso una volta che è nato l’amore è stato difficile tornare indietro: “Vivo ora ogni momento. Per quanto lui stia male, io non lo tratto da malato e non lo vedo da malato, anche perché ancora è abbastanza indipendente e spero che rimanga così il più possibile“. Nella stessa intervista, Valentina ha raccontato quello che l’ha colpita di Ivan ovvero la sua positività, l’opposto di quello che è lei sembra in balia di ansie e di insicurezza. Insieme hanno deciso di vivere giorno per giorno godendosi tutto con positività proprio come hanno fatto con la gravidanza. Per Valentina non era la prima, visto che aveva già un figlio, ma per Ivan sì ma in questi anni tutto è stato molto bello.

