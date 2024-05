Valentina, chi è la fidanzata di Edoardo Franco/ Messaggio all’Isola: “Ti amo, non vedo l’ora di rivederti!”

Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024: il vantaggio dell’amuleto

Edoardo Franco ha ottenuto un vantaggio non indifferente all’Isola dei Famosi 2024: un amuleto che gli consentirà di annullare una nomination, per sé o per uno dei suoi compagni di viaggio. Lo chef è stato così premiato per aver resistito per 24 ore nella Playa Solitaria, da solo, senza cibo né vestiti o ripari, e adesso potrà sfruttare questo prezioso svantaggio a proprio piacimento. Convocato in postazione nomination nella puntata di questa sera, il naufrago ne ha parlato e ha anche ricevuto un messaggio di supporto da un ex compagno: Joe Bastianich.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 10A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Dario in nomination

“Mi stai rendendo molto fiero del tuo percorso, sto pensando alle prime settimane, che è stata dura – ha ammesso Bastianich – Io e te condividiamo un’ironia sulla vita e abbiamo anche attraversato momenti difficili tra di noi. Ti do però un consiglio: adesso è passato il momento del gruppo, che era sempre importante“. Per questo il giudice di Masterchef ha voluto rivolgergli un prezioso consiglio su come utilizzare l’amuleto: “Tu puoi vincere questa cosa e tu devi pensare ad un aspetto strategico con questo vantaggio che hai: usarlo in modo da salvarti singolarmente“.

Valentina Vezzali accusa Matilde Brandi all'Isola dei Famosi 2024/ "Mi hai fatto soffrire e abbandonata!"

Edoardo Franco e il saluto alla fidanzata Valentina: “Non vedo l’ora di rivederla“

In seguito all’intervento di Joe Bastianich e prima della chiusura del collegamento con lo studio, però, Edoardo Franco ha voluto rivolgere un saluto ad una persona speciale: la fidanzata Valentina. Di lei non si conoscono molte informazioni, essendo probabilmente estranea al mondo dello spettacolo e della televisione, e anche lo stesso naufrago ne ha parlato solo raramente all’Isola dei Famosi 2024. Questa volta, però, ha voluto rivolgersi a lei e mandarle un saluto: “Voglio solo dire alla mia ragazza che la amo, che non vedo l’ora di rivederla e che manca poco!“.

Bruganelli contro Artur all’Isola dei Famosi/ “Pura strategia la sua, salva Samuel perché forte al televoto”

Ad accompagnare le sue parole un boato di applausi dallo studio: il naufrago si sbottonerà ulteriormente sulla sua vita privata nei prossimi giorni? E arriverà per lui una sorpresa all‘Isola dei Famosi 2024 da parte di Valentina, la sua dolce metà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA