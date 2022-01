Valentina, chi è la moglie di Gianluca Zambrotta/ “Sono una madre non troppo permissiva”

Gianluca Zambrotta è tornato simpaticamente sui banchi di scuola, grazie a Back to school. È sposato da tanto tempo con Valentina Liguori. I due si sono conosciuti nel 1998 a Como durante un matrimonio, un vero colpo di fulmine: da allora la coppia ha iniziato una relazione che li ha portati all’altare a Torino nel 2004 e dal 2012 sono genitori di Riccardo. Nata a Napoli nel 1979, Valentina Liguori è stata una modella, ma da tempo si occupa insieme al marito del loro centro sportivo l’Eracle Sport Center, che si trova a San Fermo della Battaglia in provincia di Como.

La moglie di Zambrotta collabora nella struttura con lo staff e lavora anche per Soccer Pass Events e Soccer Pass, due App realizzate da Sara Piccinini per le famiglie dei calciatori, utili per organizzare al meglio i trasferimenti nelle nuove città. La moglie di Gianluca Zambrotta inoltre è anche appassionata di moda: “Gestisco anche una boutique Liu Jo nel centro di Como, il marchio Mi Piace, ha dei Jeans con un’ottima vestibilità, ma adesso vorrei cambiare: lo trasformo in un negozio con capi e anche accessori, dove la donna può farsi un outfit completo.” Ha dichiarato un un’ intervista. Il primo incontro con Zambrotta è avvenuto al matrimonio di Simona, la cugina di Valentina.

Valentina sul figlio Riccardo: “farà più avanti le sue scelte”

Valentina Liguori e Gianluca Zambrotta sono sposati da 18 anni, ma si frequentavano già da un po’ di tempo. “Stiamo insieme da tantissimo, dal 1998. Ci siamo conosciuti a Como al matrimonio di Simona, mia cugina. Prima di allora, l’unico calciatore che conoscevo, visto che in famiglia non seguivamo il calcio, era Maradona.” Ha fatto sapere l’ex modella, che ha aggiunto: “Al matrimonio sono rimasta subito colpita dallo sguardo di Gianluca, molto dolce. Dopo un anno di fidanzamento siamo andati a vivere insieme a Torino e nel 2004 ci siamo sposati in municipio a Napoli.”

Dopo otto anni il loro amore è stato coronato dall’arrivo di Riccardo, il loro primo figlio. Valentina Liguori e Gianluca Zambrotta sono una coppia affiatata. Sono inseparabili sia nella vita privata che nel lavoro. Come mamma, la signora Zambrotta ha detto di non forzare i desideri del figlio. “Non sono troppo permissiva, né severissima, cerco di non concedergli tutto per non viziarlo. Per adesso non gioca a pallone, e con un centro sportivo a disposizione, farà più avanti le sue scelte”. Ha dichiarato Valentina durante un’intervista rilasciata a SportFair.



