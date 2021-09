Valentina Colombi, ex Piero Neri smentisce Raffaella Fico/ “Ancora innamorato di me”

Nonostante all’ingresso al Grande Fratello Vip si fosse dichiarata single, dentro la casa Raffaella Fico ha ammesso di essere fidanzata da un mese e mezzo con Piero Neri, imprenditore livornese. “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”, è la scritta apparsa sopra Cinecittà. “Ci conosciamo da un mese e mezzo: è un grande amore”, ha commentato la gieffina, che ha anche ricevuto 100 rose rosse. Ma alla redazione di Chi è arrivata la telefonata di Valentina Colombi, ex fidanzata di Piero Neri. La ragazza livornese ha voluto fare chiarezza sulle tempistiche della relazione dell’imprenditore con Raffaella Fico: “La cosa antipatica è che fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me”. Valentina Colombi e Piero Neri sono stati insieme tre anni, dal 2016 a inizio 2019. “Poi ci abbiamo riprovato. A novembre 2020 siamo tornati insieme per tre mesi, con una mini convivenza. Ci siamo lasciati verso febbraio-marzo ma questa estate Piero si è rifatto vivo”, ha raccontato Valentina.

Rossella Corona, mamma Manuel Bortuzzo/ "Il mio sogno? Che torni a camminare"

Valentina Colombi è la ex fidanzata di Piero Neri

Valentina Colombi ha raccontato di essere molto affezionata ai genitori di Piero Neri e che durante la loro relazione anno più volte pensato di sposarsi e fare dei figli. Ma la gelosia dell’imprenditore livornese ha rovinato il rapporto. “A inizio agosto mi ha chiesto di festeggiare ferragosto insieme”, ha spiegato Valentina rivelando che, in occasione del suo compleanno a fine luglio, l’imprenditore le ha recapitato due mazzi di rose. Della frequentazione di Neri e Raffaella Fico ha saputo tramite i social. Ma secondo la ex fidanzata di Neri i conti non tornano e le tempistiche non coincidono: “Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o è stata presa in giro perché non sa proprio niente oppure stanno mentendo entrambi”. Valentina Colombi non ha dubbi sui sentimenti di Piero Neri: “Secondo me è ancora innamorato di me, da quando ci siamo lasciati non ha mai smesso di essere innamorato, è una cosa che sanno tutti”, visto che questa estate le ha detto che voleva sposarla e che era la donna della sua vita. Valentina Colombi farà il suo ingresso nella casa per un confronto con Raffaella Fico?

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona dietro Valentina Nulli Augusti al GF Vip?/ Tommaso Eletti svela tuttoSoleil Sorge con il fidanzato di Francesca Cipriani prima del Gf Vip?/ Bomba Dagospia

© RIPRODUZIONE RISERVATA