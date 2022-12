Valentina Corradi chi è la ‘nuova’ velina di Striscia la Notizia al posto di Anastasia Ronca/ Già vista a…

Chi è Valentina Corradi, la nuova velina di Striscia La Notizia

Questa sera a Striscia La Notizia c’è una velina d’eccezione. Chi si è sintonizzato su Canale 5 questa sera 19 dicembre avrà notato che al posto di Anastasia Ronca c’è un’altra velina bionda. Chi è? Lei è Valentina Corradi, 21enne originaria di Rapallo, ballerina di professione. La danza è infatti la sua più grande passione ed è a lei che si è dedicata sin da giovanissima.

Dopo anni di studi Valentina è riuscita a conquistare delle grandi soddisfazioni nel mondo della danza: ha infatti vinto per due volte i campionati italiani di danza sportiva under 21 nella specialità latino-americano. È inoltre arrivata in finale ai mondiali in Cina nella sua disciplina. In merito invece al mondo dello spettacolo, Valentina non è del tutto un volto sconosciuto.

Valentina Corradi, vita privata e dove l’abbiamo già vista

Valentina Corradi ha partecipato ad Amici seppur soltanto come sfidante, senza riuscire ad essere ammessa alla scuola di Canale 5. Quest’anno è stata però scelta per “Paperissima Sprint”, programma che sappiamo essere legato proprio a Striscia La Notizia, al fianco di Marcia Thereza Araujo Barros.

Addentrandoci invece nella vita privata di Valentina Corradi, scopriamo che la ballerina è molto riservata e non ama mettere su piazza i suoi sentimenti. Sappiamo però di lei che è molto legata alla sua famiglia e che ha una sorella e un fratello, Carolina e Davide, entrambi ballerini. È stata proprio la loro passione a spingere la sorella minore verso la danza.

