Valentina Cortese è morta/ Addio alla diva del cinema italiano: venerdì i funerali

Mondo del cinema in lutto per la morte di Valentina Cortese: l’attrice milanese si è spenta all’età di 96 anni. L’ultima diva della settima arte lascia un grande vuoto dopo aver scritto pagine importanti della storia del movimento italiano e non: musa di Strehler, ha recitato per tutti i più grandi registi, da Federico Fellini a Francois Truffaut. Da Via Montenapoleone a Le amiche, passando per Scusi, facciamo l’amore? e Ho paura di lui: i film che l’hanno vista protagonista sono ancora oggi tra i più visti dai cinefili, anche se probabilmente il lungometraggio più amato è Effetto notte. Grazie alla sua interpretazione nel capolavoro di Truffaut, Valentina Cortese ottenne candidature ai Premi Oscar, ai Golden Globe ed ai Premi BAFTA. «Cosa avrei fatto se non fossi diventata attrice? L’attrice: già da bambina volevo fare l’attrice. E’ stato il destino, una fissazione. Volevo fare l’attrice perché una volta dovevo dire una poesia da bambina davanti ad un vescovo: l’avevo imparata a memoria, ero tutta vestita carina e dovevo dire una piccola preghierina su un palcoscenico. Lì sotto, davanti a me, c’era il vescovo: era una recita importantissima. Avevo 5 anni, ad un certo punto ho visto il vescovo e mi sono quasi spaventata: sono scappata via, sono salita su in cucina dove mi hanno dato un vin brule per lo spavento. Allora volevo subito scendere, mi hanno dovuto trattenere…», aveva raccontato in una recente intervista a Colpo di scena.

VALENTINA CORTESE E’ MORTA

Come riporta l’Ansa, la camera ardente di Valentina Cortese sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi: i funerali sono in programma venerdì alle ore 11 nella chiesa di San Marco. La camera ardente, allestita nello stesso luogo in cui ci fu quella di Franca Rame, sarà aperta domani dalle 12 alle 19 e poi venerdì dalle 8 alle 11. Cordoglio sul web per la scomparsa di una delle più note protagoniste del cinema nostrano degli anni Quaranta e Cinquanta, ecco le parole del sindaco della sua Milano Beppe Sala: «Ci ha lasciato Valentina Cortese, un vero talento milanese che ha lavorato con i grandi maestri del cinema e del teatro italiano e internazionale, regalandoci opere meravigliose e indimenticabili». Questo il saluto del Teatro Piccolo, creato da Strehler: «Ciao adorata Valentina, tu sei il Piccolo, tu sei il teatro e anche di più, ipnotica, raffinata, impetuosa. Tutto il Piccolo Teatro piange la scomparsa di Valentina Cortese, donna splendida, elegante, ironica, attrice immensa, voce e occhi di una scena infinita». Infine, il commosso messaggio di Antonella Elia: «Quando ci siamo conosciute non avevi il foulard. E, ovviamente, non ti riconobbi. E allora voglio ricordarti così. Buon viaggio Valentina Cortese, eri e sarai una regina».

