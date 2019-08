VALENTINA DALLARI ‘800 EURO DI SCARPE YEEZY BUTTATE’/ ‘Non ci credo, sto male’

Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha confidato ai fan di aver commesso un gravissimo errore. Tramite le Stories di Instagram ha condiviso la sua ultima disavventura che l’ha vista gettare un paio di scarpe Yeezy dell’Adidas per errore nel pattume. Fin qui direte nulla di strano, se non fosse che parliamo di uno dei modelli di sneakers più ricercate al mondo del valore di ben 800 euro! Proprio così, la Dallari ha buttato nel pattume 800 euro di scarpe. Ad annunciarlo è proprio la dj tronista su Instagram: “Ho appena scoperto che avevo lasciato le Yeezy dentro una scatola di Nike e devo averla buttata, quindi ho buttato via 800 euro di scarpe. Sto per sbroccare!”. Poco dopo Valentina condivide altre Instagram Stories in cui, quasi in lacrime, racconta l’evolversi della sua disavventura. “Sono tornata a casa per controllare…eh si ragazzi ho buttato via un paio di Yeezy neanche di un mese, bellissime. Sono scesa fino a Roma per prenderle e l’ho buttate nel pattume. A sto punto spero che le trovi qualcuno che ne ha veramente bisogno che almeno dice ‘minchia che culo ho trovato un paio di Yeezy dentro un bidone’. Ragazzi non ci voglio credere mi sento male, mi sento male….piango cuori”.

Valentina Dallari, “Non mi sono mai piaciuta” è il titolo del primo libro

Non solo ex tronista di Uomini e Donne e dj, ma anche scrittrice. Ebbene si, anche Valentina Dallari debutta nelle librerie con la sua prima opera dal titolo “Non mi sono mai piaciuta”. Un titolo forte e chiaro che suona come una sorta di autobiografia in cui sicuramente parlerà del difficile rapporto avuto con il suo corpo e dei problemi, oggi superati, di anoressia. A presentarlo ai fan è stata proprio la Dallari: “Ho il piacere di presentarvi il mio libro. Sto morendo d’ansia ragazzi, non riesco a respirare. Il libro si chiamerà “Non mi sono mai piaciuta” e, come vi ho già spiegato, è interamente scritto da me”. La dj ha poi proseguito rivelando che presto ci saranno tante altre novità in vista dell’uscita del libro previsto per la fine di settembre.

Valentina Dallari e lo scontro con Veronica Ferraro

Recentemente Valentina Dallari è stata protagonista anche di una diatriba social con la influencer Veronica Ferraro per via di un post in cui si parlava della dieta dell’anguria. La Dallari, che in passato ha sofferto di anoressia, si è sentita in dovere di dire la sua condividendo una serie di Instagram Stories: “quando leggo ste cose impazzisco di rabbia perchè non sono vere, sono solo cazzate partorite dalla testa di una deficiente che non si rende conto del messaggio malsano che trasmette. E se glielo fai notare si incazza pure. Mangiate tutto quello che volete, godetevi la vita”. Le parole della ex tronista di Uomini e Donne hanno colto nel segno visto che, non solo la Ferraro ha rimosso il post, ma poco dopo avrebbe anche bloccato la ex tronista su Instagram. Nessun problema per la Dallari che le ha consigliato: “il body summer non è più importante della vita e della salute mentale”.



