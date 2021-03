Valentina Dallari “Anoressia? A volte sento che si riavvicina”/ “Mi ha tolto tutto..”

E alla fine Valentina Dallari ce l’ha fatta e oggi può spingere le ragazze a reagire, a farsi aiutare e combattere il mostro, l’anoressia, la malattia che l’ha quasi distrutta ma che ha saputo sconfiggere tanto che in un lungo post oggi sottolinea: “Hai paura di me più di quanta io ne abbia di te. E oggi, proprio oggi, te lo volevo ricordare”. Proprio oggi infatti è la Giornata dedicata alla lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare e lei ha voluto ricordare la sua battaglia ma, soprattutto, tutto quello che la malattia le ha portato via per molto tempo. L’ex tronista di Uomini e donne in un lungo post su Instagram ha lanciato la sua lunga arringa sperando che un giorno la malattia non ci sarà più e che lei se ne andrà proprio come è arrivata nella sua vita.

Valentina Dallari “Anoressia? A volte sento che si riavvicina”

Poi il drammatico racconto continua e Valentina Dallari va ancora di più sul personale scrivendo e raccontando quei difficili momenti: “Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito. Sei diventata parte di me. Con quei denti, mi hai mangiato dall’interno, nutrendoti di tutto quello di cui non potevo nutrirmi io. Mi hai avvelenato il sangue, mi hai tolto l’amore. Hai spento la luce. Mi hai strozzata per rubarmi la voce”. Poi arriva la rivelazione che un po’ fa paura ai fan della bella influencer ed ex tronista di Uomini e donne visto che la Dallari spiega che a volte la sente di nuovo avvicinarsi ma riuscendo a mandarla via: “Una, due, tre, mille volte… Hai paura di me quando faccio amicizia, quando amo, quando rido e quando mi metto a scrivere. Hai paura di me quando vivo”.

