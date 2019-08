Valentina Dallari, battuta hot per Ultimo/ Lui addenta anguria e lei “perde la testa”

Valentina Dallari ha un debole per Ultimo: nessuna domanda dopo il commento che ha pubblicato sotto ad un post del cantautore, al secolo Niccolò Moriconi, ma una certezza. In effetti non mancano estimatrici all’artista, che può annoverare tra loro anche l’ex tronista di Uomini e Donne. “Galeotto” è il post in cui Ultimo addentare una anguria. Un gesto che ha fatto “impazzire” le sue fan, tra cui appunto Valentina Dallari che se ne è uscita con una battuta ad alto tasso erotico. «Anguria fortunata eh», ha scritto taggando una sua amica. E non è l’unica a pensarlo, infatti è questo più o meno il tono della maggior parte dei commenti spuntati sotto il post di Ultimo. Nelle Instagram Stories, invece, Valentina Dallari ha raccontato un incontro con un anziano mentre portava a passeggio il suo cagnolino. «Un signore tipo di 80 anni con il cane mi fa “Il mio cane guarda il suo cane, ma io guardo lei”. Età media 85 anni». Valentina Dallari ha quindi scherzato con i suoi fan: «Questi sono i veri uomini».

VALENTINA DALLARI, DA ULTIMO AL SUO LIBRO

Intanto Valentina Dallari è pronta a lanciare il suo libro, “Non mi sono mai piaciuta”, in cui racconta la spirale di malessere emotivo e fisico in cui è caduta dopo aver partecipato a Uomini e Donne. «Non credevo di arrivare viva allo scorso Natale», ha dichiarato l’ex tronista in merito all’anoressia di cui ha sofferto. E questo perché non si era mai amata. Già in passato comunque aveva raccontato che avrebbe ucciso pur di dimagrire. «La mia famiglia mi disse che se avessi continuato così non sarei sopravvissuta più di due mesi». E questo per una ossessione: «Ho iniziato a seguire la Ferragni e Chiara Biasi, erano così magre, mi piacevano tantissimo e volevo diventare come loro. Dovevo a tutti i costi entrare nei pantaloni che indossavano queste influencer». Ora però Valentina Dallari ha superato la malattia e ha imparato ad amarsi. Il peggio è dunque alle spalle, anzi è raccontato nel suo libro.

