Valentina Dallari/ “Chi caz*o è Junior Cally?”, il tormentone… (Uomini e donne)

Oggi siamo alle prese con l’ultimo tormentone che riguarda la vita di Valentina Dallari, la bella ex tronista di Uomini e donne. Chi continua a seguirla sa bene che, dopo essersi rimessa in sesto parlando di salute, è riuscita a trovare anche un amore tutto nuovo che lei stessa ha presentato nelle scorse settimane ai suoi fan sui social con tanto di foto ufficiale. Chi era il fortunato giovane? E’ presto detto, si chiama Antonio Signore alias Junior Cally ed è un rapper che presto potrà godere del grande pubblico di Rai1 visto che è stato annunciato tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020. In molti si sono complimentati con lui sui social, soprattutto quelli dell’ambiente che lo conoscono molto bene, ma gli altri? E’ nato proprio da qui il tormentone “Chi caz*o è Junior Cally?” che tanto sta facendo sorridere anche Valentina Dallari.

VALENTINA DALLARI PAZZA DI JUNIOR CALLY MA…

La bella tronista di Uomini e donne nelle storie ha mostrato il suo bel Junior Cally chiedendogli se è riuscito a sopravvivere al suo cagnolino e poi lo tagga mostrando così il profilo del cantante e tra i commenti si legge: “Una domanda sorge spontanea: ma chi è Junior Cally???? 🤣🤣🤣”. Lui intanto ha ringraziato tutti per quello che lo aspetta al Festival di Sanremo e adesso i fan del programma si preparano a vedere anche Valentina Dallari alla kermesse magari proprio al fianco del rapper che, intanto, è finito su molti siti web proprio perché in molti si chiedano chi sia e come abbia fatto ad arrivare tra i big in gara a Sanremo. Il resto lo scopriremo solo a febbraio quando li ritroveremo insieme.

