Valentina Dallari e Junior Cally fidanzati/ Insieme al compleanno della Panicucci

Valentina Dallari e Junior Cally non si nascondono più. L’ex tronista di Uomini e Donne e il rapper sono usciti ufficialmente allo scoperto mostrandosi insieme sui social, felici e innamorati. Entrambi, infatti, nell’ultima domenica di ottobre, hanno regalato ai rispettivi followers foto e video in cui erano insieme, vestiti in modo elegante per un’occasione speciale. Valentina Dallari e Junior Cally, infatti, hanno partecipato all’esclusiva festa di compleanno di Federica Panicucci. “Stasera mi sento molto mia nonna, pitonata ma mia nonna”, dice Valentina in un video mostrando il look scelto per la serata. In una successiva storia, poi, complice un filtro di Instagram, la Dallari si lascia andare e afferma: “è Natale amore”. L’ex tronista e il rapper, dunque, fanno sul serio per la gioia dei fans di entrambi.

Valentina Dallari e Junior Cally innamorati

Per Valentina Dallari è un momento sereno sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Junior Cally è arrivato nella sua vita dopo l’anoressia. L’ex tronista che ha deciso di raccontare la propria storia nel libro “Non mi sono mai piaciuta” condivide sui social ciò che di bello la vita le regala. L’ultima cosa è proprio la presenza nel rapper che le ha dato la voglia di credere ancora nell’amore. Bellissima, in perfetta forma e finalmente serena, Valentina si gode l’amore del fidanzato che, a sua volta, sul proprio profilo social, pubblica storie in cui mette in risalto la fidanzata. Entrambi, però, non hanno ancora pubblicato una foto di coppia e chissà che non arrivi nelle prossime ore con una dichiarazione d’amore. Nel frattempo, Valentina e Junior Cally si godono l’amore che li ha travolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA