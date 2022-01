Valentina Dallari e l’anoressia/ “Di disturbi alimentari non ci si ammala per scelta”

Valentina Dallari e l’anoressia: la ex tronista di Uomini e Donne non ha mai fatto mistero di soffrire di questo disturbo alimentare. Una dura battaglia che la ex tronista ha combattuto diverse volte mettendoci anche la faccia pubblicando una serie di foto sui social. Proprio in occasioni di una gallery di alcuni suoi scatti, la Dallari ha scritto: “mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando”. Un periodo difficilissimo della sua vita quello dell’anoressia che ha visto Valentina lottare per circa 11 mesi con tanto di ricovero in una clinica specializzata in disturbi alimentari.

Nel 2019 la ex tronista e dj è tornata alla vita. In un post pubblicato sui social ha scritto delle parole molto forti rivolgendosi proprio alla malattia: “sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito. Sei diventata parte di me”.

Valentina Dallari e la lotta contro l’anoressia. In un lunghissimo post pubblicato sui social l’ex tronista ha parlato direttamente alla malattia scrivendo e confessando: “a volte sento che ti avvicini, ma riesco sempre a mandarti via. Una, due, tre, mille volte”. A distanza di anni la ex tronista affronta il presentarsi di questo demone con una nuova forza e consapevolezza: “hai paura di me quando faccio amicizia, quando amo, quando rido e quando mi metto a scrivere. Hai paura di me quando vivo. Hai paura di me più di quanta io ne abbia di te. E oggi, proprio oggi, te lo volevo ricordare”.

Poi dai social ha lanciato un messaggio importantissimo: “vorrei ricordare che di Disturbi Alimentari non ci si ammala per scelta. Non c’è età, sesso, niente. Arrivano e basta”, ha scritto nelle stories. “Vorrei solo che tutti capissero l’importanza di parlarne e di condividere la propria storia. Non smettiamo di parlarne, mai”.



