Valentina Dallari fidanzata con Junior Cally/ Il rapper senza “maschera”: ecco chi è

Valentina Dallari è di nuovo innamorata. Dopo il periodo particolarmente difficile e il ricovero per riprendersi dal baratro dell’anoressia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ripreso in mano la sua vita. Prima è ripartita con il lavoro ed anche la TV (ha fatto parte della giuria di All Together Now) e poi sono iniziate di nuovo le serate in discoteca come deejay. In queste settimane, ha anche pubblicato il suo primo libro “Non mi sono mai piaciuta”, che sta andando molto bene e parla della sua storia. Dopo la fine della relazione con Andrea Melchiorre, la bolognese aveva ritrovato la serenità con Alessandro De Luca. Dopo alcuni anni, è finita anche con lui e la Dallari sembrava felicemente single fino a quando… in queste ore ha presentato il nuovo fidanzato (in realtà si vociferava di una possibile relazione da un po’ di settimane). Lui è il rapper romano Junior Cally, al secolo Antonio Signore. 28 anni e una carriera tutta in ascesa. Il suo secondo album “Ricercato” uscito a settembre è stato il disco rap più venduto in Italia. Dopo tanto gossip ed indiscrezioni, la conferma è arrivata proprio da parte della diretta interessata, tramite una storia condivisa su Instagram dove appaiono insieme in atteggiamenti intimi.

Valentina Dallari ritrova la serenità con Junior Cally

Junior Cally inizialmente si era fatto notare con indosso una maschera che non ne rivela l’identità. Nel video di “Tutti con me”, ha deciso di togliersela e svelarsi al mondo. “Se avevo immaginato di toglierla così? Di modi per toglierla ne avevo un miliardo in testa, poi è venuto così tanto con naturalezza che insieme al team abbiamo capito che quello sarebbe stato il modo migliore. Come ti dicevo questo è solo l’eletto tra un miliardo di modi, ma quello che so è che già sapevo che l’avrei tolta a settembre e lo sapevo già da Magicabula. Io adoro le serie TV, il mio viaggio era quello di un serial killer, lasciare tanti indizi in giro con la speranza di essere scoperti. Ci sono tanti altri indizi che la gente non ha colto. Era premeditato che sarebbe successo a settembre, ma il mood del video no”, ha raccontato il rapper intervistato da RollingStone. Successo sul lavoro ed anche in amore… coppia assortita con la passione per la musica ed i tatuaggi: mix perfetto, non trovate?

