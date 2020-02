Valentina Dallari, fidanzata Junior Cally/ “Ero in ospedale e mi scriveva ma io..”

piValentina Dallari non si scandalizza per le polemiche che hanno coinvolto il suo fidanzato Junior Cally (Antonio Signore, ndr), prossimo concorrente in gara al Festival di Sanremo 2020. L’artista è stato accusato di aver prodotto testi violenti e sessisti, nella fattispecie il brano Strega. Sono infatti diverse le strofe incriminate dal pubblico, offeso e indignato per i contenuti proposti da Junior Cally. A difenderlo ci ha pensato la sua attuale fidanzata, Valetnina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, che ha spiegato come l’artista sia in realtà un compagno d’oro e per nulla violento: “Antonio (Antonio Signore, ndr) è l’uomo che da cinque mesi mi fa battere il cuore, l’unico che mi fa sentire protetta, ascoltata e rispettata. Perché, anche se la nostra è una storia fresca, è una grande, immensa, storia d’amore”. Sulla maschera che Junior Cally ha indossato a lungo, la Dallari spiega: “Portava la maschera, perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine”.

Valentina Dallari, la maschera di Junior Cally nasconde sofferenza

La fidanzata di Junior Cally, Valentina Dallari, ha spiegato dettagliatamente il significato della maschera indossata dal suo compagno. In una intervista riportata da IlGiornale.it svela la malattia con la quale Antonio Signore ha combattuto a lungo: la piastrinopenia. “In questo momento se la passa bene però vi assicuro che certe cose non si dimenticano”. Sulla loro storia d’amore l’ex tronista racconta: “Commentava le mie foto e si diceva interessato a me. Sorridevo grazie a lui. Naturalmente sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. In quel momento dovevo pensare alla salute non di certo all’amore”. La loro relazione è quindi sbocciata solo in seguito: “È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: ‘Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti'”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA