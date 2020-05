Valentina Dallari, foto in bikini e fisico statuario/ Web impazzito: “Sei pazzesca!”

Pubblicità

Solo poche settimane fa Valentina Dallari annunciava in modo brusco la rottura col fidanzato Junior Cally. “Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso.” ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne, lasciando tutti senza parole. Oggi quella col rapper e cantante sembra essere una parentesi del tutto chiusa. Valentina torna a concentrarsi su se stessa e, in questo periodo di quarantena, svela di essersi impegnata moltissimo per temprare il suo corpo. Ed ecco infatti su Instagram una sua foto in costume, nella quale sfoggia una forma fisica perfetta oltre che un corpo mozzafiato. “Dopo due mesi di allenamenti casalinghi non stop, direi che me la sono meritata questa foto”, ha scritto Valentina nella didascalia del post, e inutile dire che i fan si sono scatenati in centinaia di commenti estasiati.

Valentina Dallari fa impazzire il web: “Bella come poche!”

Valentina Dallari ha sfoggiato su Instagram un fisico mozzafiato, lasciando tutti a bocca aperta. “Bellissima come poche!”, “Bella, genuina, fantastica”, e ancora “Gnocca vera!”, “Sei pazzesca” sono soltanto alcuni dei commenti ricevuti dall’influencer e deejay su Instagram sotto l’ultimo scatto postato. Intanto c’è chi ancora chiede ulteriori notizie sulla rottura con Junior Cally, il rapper proprio di recente ha parlato su Instagram senza però fare cenno al rapporto con Valentina: “Non è il momento di far uscire cose mie. Proprio non mi va, ma sto scrivendo molto. Datemi tempo, ho solo bisogno di ossigeno, ho solo bisogno di vivere.”, ha dichiarato.





