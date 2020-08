Valentina Dallari in ospedale/ “Ho avuto un attacco di panico e sono svenuta, poi…”

Grande spavento per Valentina Dallari che su Instagram ha postato proprio nelle ultime ore un’immagine che la vede in ospedale. La giovane deejay nelle scorse ore ha raccontato di aver avuto un attacco di panico in seguito ad una forte emozione e di essere successivamente svenuta. “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. – ha scritto Valentina in una storia su Instagram in cui mostra anche il braccialetto d’ospedale – Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta, tirando una testata pazzesca per terra e contro al tavolo.” Così svela: “Mi sono risvegliata nel giardino a terra senza sapere perché e come. E quindi niente: fatto controllo, tutto ok. Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile!” ha infine concluso.

Valentina Dallari dopo l’incidente: ecco come sta

Momenti dunque di grande preoccupazione per Valentina Dallari, che ha poi lasciato l’ospedale ed è tornata a casa. Nelle stories successive ha infatti mostrato di avere solo un bernoccolo che le fa molto male. Ma non sarà un bernoccolo a fermare Valentina Dallari che nella vita di battaglie difficili ne ha già affrontate, come quella contro l’anoressia. “Adesso va abbastanza bene. – ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista a Uomini e Donne Magazine – Procedo nel mio percorso a piccoli passi, però importanti. Sono quasi sette mesi che sono dentro la residenza ed esco solo i weekend che mi servono per svagarmi e mettermi un po’ alla prova. E’ dura, non lo nascondo, ma grazie alla mia famiglia, agli amici e al mio fidanzato, sto cercando di ritrovare la felicità che non avevo da tempo.”



