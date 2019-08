Valentina Dallari molestata sotto casa/ “Mi ha inseguita e… Così è davvero troppo!”

Valentina Dallari è stata vittima di un episodio increscioso nelle ultime ore. Qualcuno potrebbe dire che è stata importunata, ma non dovrebbero esserci problemi nel definire le cose per quello che sono, e dunque non è esagerato parlare di molestie, soprattutto di fronte all’insistenza e al disagio suscitato. «Comunque, non lo so… Mi è appena successa una cosa strana», ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne nelle Instagram Stories. E prima di raccontare cosa le è successo ha fatto una prima doverosa premessa: «La gente deve capire che c’è un limite per fare certe cose, secondo me». Valentina Dallari ha raccontato di essere stata seguita da un uomo fin sotto casa. «Un tipo mi ha inseguita dal parchetto fino a sotto casa. Mentre io aprivo la porta, e non mi piace far vedere alle persone dove abito, mi ha rotto le p…e chiedendomi di uscire 80 volte». Avrebbe potuto fermarla per strada, come fanno tantissimi fan, invece l’ha seguita fin sotto casa e si è rivelato insistente nelle sue richieste, mettendo a disagio la giovane.

VALENTINA DALLARI MOLESTATA SOTTO CASA: “NON ANDAVA VIA…”

E infatti Valentina Dallari – proseguendo nel racconto sulle Instagram Stories – ha ammesso di aver avuto serie difficoltà a divincolarsi da quella situazione che la stava mettendo a disagio. «Mi sono dovuta inventare mille scuse, ma non andava via. Non andavia via…», ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne nel suo sfogo social. E poi ha concluso: «A me così mi sembra un po’ troppo». E in effetti non ha torto. La sua espressione, chiaramente infastidita, parlava già da sola. Ma lei ha ribadito un concetto che dovrebbe essere fondamentale per tutti: l’importanza della privacy e delle buone maniere. «A me dà molto fastidio far vedere dove abito, la gente deve darsi dei limiti, così è davvero troppo». In ogni caso, superato il nervosismo che le ha arrecato in quel momento quell’esperienza, Valentina Dallari si è mostrata ai suoi fan sui social dopo l’allenamento. Le sarà sicuramente servito per smaltire il disagio provato in quella circostanza…

