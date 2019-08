Valentina Dallari “Sembri una pornostar”/ Commento al pepe: lei replica e stupisce!

Valentina Dallari è più bella che mai. I fan che hanno vissuto il difficile periodo che l’ex tronista ha passato qualche tempo fa a causa dei disturbi alimentari la trovano oggi “meravigliosa” oltre che “rinata”. Valentina è fiera della forza mostrata ed è oggi un bellissimo esempio per tantissime ragazze che soffrono di questo tipo disturbi. Una bellezza tale che non mancano fiumi di complimenti, alcuni anche un po’ spinti. Come quello che la Dallari ha deciso di postare su Instagram e mostrare ai fan. “Very hot” scrive un follower della Dallari, che poi aggiunge “Sembri una pornostar”. Un commento che qualcuno avrebbe potuto prendere come un’offesa ma che invece Valentina ritiene essere una cosa bella. Infatti lo riposta e scrive “Per me è un complimento!”

Valentina Dallari emozionata per l’uscita del libro

Intanto Valentina Dallari si prepara all’uscita del suo libro. Solo pochi giorni fa su Instagram ha fatto sapere di essere emozionatissima: “Sto morendo d’ansia ragazzi, non riesco a respirare… Il libro si chiamerà Non mi sono mai piaciuta e, come vi ho già spiegato, è interamente scritto da me. – ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi ai fan ha chiesto – Rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale del libro, ovvero a fine settembre. Io sono emozionatissima e non vedo l’ora di vedervelo tra le mani e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensate”.





