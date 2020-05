Valentina Dallari Vs Giulia de Lellis/ “Consigli la dieta? Dici solo ca*zate!”

Pubblicità

Valentina Dallari è pronta ad inveire (ancora) contro Giulia De Lellis e non per invidia o gelosia, come tendono a pensare le giovani fan che amano la corteggiatrice di Uomini e donne e attuale compagna di Andrea Damante, ma perché rea di continuare a veicolare messaggi sbagliati. L’influencer non riesce a capire (o forse sì) che tutto quello che dice e fa può essere preso ad esempio da migliaia di ragazzine che rischiano davvero di rovinarsi la vita per seguire il suo esempio con rischi davvero assurdi. Naturalmente il cruccio della Dallari è soprattutto legato all’alimentazione a chi, come Giulia De Lellis, continua a veicolare messaggi su digiuni, su acque disintossicanti, su alimentazione (con tanto di ricette), sui social usando la propria posizione di influencer.

Pubblicità

VALENTINA DALLARI CONTRO GIULIA DE LELLIS

La guerra a distanza tra due volti lanciati da Uomini e Donne continua e questa volta l’attacco di Valentina Dallari è davvero di grossa portata. Sulle Instagram Stories, l’ex tronista ha preso posto contro Giulia De Lellis che ha condiviso alcuni video in cui ha parlato di una dieta che sta seguendo in quarantena consigliando ai suoi seguaci acque depuranti e questo ha fatto sbroccare Valentina Dallari che ha subito rilanciato: “La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto. Non condividere la tua dieta… la solita superficiale… Dai su raghy perché diamo spazio a sta gente?”. Come se non bastasse, l’attacco poi continua: “Questo personaggio mi sta antipaticissimo. È un personaggio ipernegativo…Questa quarantena sarà servita per aprire gli occhi e non dare credito a ‘sta gente senza né arte né parte che non trasmette niente se non ca**ate”. Poi le accuse vanno dritte anche a chi le da lavoro e che, in qualche momento, alimentano il personaggio che lei etichetta come negativo. Come finirà adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA