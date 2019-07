Valentina Dallari vs Kendall Jenner/ Bloccata su Instagram: “Sono sconvolta”

Valentina Dallari bloccata su Instagram da Kendall Jenner: è la stessa ex Uomini e donne a raccontare cos’è successo, un affaire social che sta facendo parecchio discutere per come avvenuto. Nota grazie al reality show Al passo con i Kardashian, Kendall vanta milioni di follower su Instagram e nelle scorse ore ha pubblicato una foto che ha fatto parecchio discutere: la supermodella statunitense infatti appare parecchio magra ed ha destato qualche preoccupazione. La Dallari, che ha più volte raccontato in televisione la sua battaglia contro l’anoressia, ha pubblicato un commento sulla pagina della 24enne, ma qualcosa non deve essere piaciuto a quest’ultima: come documentato attraverso le Instagram Stories, Valentina Dallari è stata bloccata…

VALENTINA DALLARI VS KENDALL JENNER: LE PAROLE DELL’EX UOMINI E DONNE

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione della Dallari, che ha scelto sempre Instagram per ricostruire quanto successo: «Sono allucinata: ieri ho commentato la foto di Kendall scrivendole che era troppo magra. Poi mi sono messa a parlare con dei ragazzi sotto, poi ho smesso di guardare i commenti perché mi scrivevano delle cattiverie… perché ovviamente quando tocchi le Kardashian la gente impazzisce… Io ho sempre amato Kendall tra l’altro, è la mia preferita, e le ho scritto che mi dispiace che sia così magra e che spero che non ci siano problemi… Morale della favola lei mi ha bloccato: fantastico, bello in fondo, non so cosa dire… sono sconvolta!».

