Valentina De Ceglie, moglie Fabrizio Biggio/ Due figli e il matrimonio

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, il comico e conduttore televisivo conosciuto dal grande pubblico per il duo de I Soliti Idioti. La coppia è felicemente sposata da tantissimi anni; un amore di cui si conosce davvero poco visto che entrambi sono resti a raccontare la loro vita privata. Una cosa è certa: Valentina e Fabrizio sono innamorati come il primo giorno. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli. Non è dato sapere come e dove si sono conosciuti, ma l’arrivo di Valentina nella vita del comico e conduttore televisivo è stato come un fulmine a ciel sereno. La donna, infatti, lo sopporta e supporta in ogni cosa che fa e proprio Francesco Biggio, intervistato da Grazia, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla moglie e sul loro rapporto.

Fabrizio Biggio e Valentina De Ceglie: il grande amore

“Io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra” – ha dichiarato Fabrizio Biggio del duo de I Soliti Idioti che con Valentina ha trovato il suo equilibrio. Il comico, infatti, ha un grandissimo difetto: è disordinatissimo. Un difetto che in passato è stato più volte motivo di fuga per diverse sue ex compagne e fidanzate che non riuscivano proprio a sopportarlo! Per Valentina De Ceglie questo difetto non è stato assolutamente un problema per conoscere e innamorarsi del simpaticissimo comico italiano, visto che la donna c’è sempre stata accanto al marito a conferma che l’amore può superare ogni difetto!

