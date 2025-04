Lutto a Propaganda Live è morta Valentina Del Re, la violinista del programma: il doloroso annuncio

È morta Valentina Del Re, violinista della band di Propaganda Live. La musicista si è spenta oggi, venerdì 11 aprile 2025. A dare il triste annuncio sono stati in molti il primo, è stato il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone di cui la musicista è stata studentessa condividendo sui social un lungo post di addio doloroso e struggente in cui viene definita ‘una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera…Una donna coraggiosa.”

Miriam Dalmazio: “Mia sorella Arianna? Dopo la sua morte la sento sempre con me”/ “La sogno spesso…”

Ha dedicato un pensiero a Valentina Del Re sui social pure il Direttore Artistico della Roma Tre Orchestra, Valerio Vicari: “Una ragazza dal cuore d’oro, una cara amica, una musicista splendida. Sarai sempre con me…” Per il momento non hanno ricordato sui social la violinista delle resident band sui profili ufficiali del programma ma il molti ritendo che Diego Bianchi aprirà la puntata di questa sera di Propaganda Live proprio ricordando la violista. Per quanto riguarda com’è morta Valentina Del Re, la musicista stava lottando da anni contro una malattia, un tumore.

Caterina Balivo lascia La Volta Buona?/ La frase sibillina: “Sono in scadenza di contratto!”

Valentina Del Re, chi era e com’è morta la violinista di Propaganda Live: si è spenta a causa di un tumore

Valentina Del Re è morta oggi a soli 44 anni ma, come riportano molti altri siti e giornali, era malata da anni, di un forma di tumore non specificata nel dettaglio. La violinista non era presente nella puntata di venerdì scorso del programma di La7. Valentina era nata a Roma nel 1981 e sin dall’età di 5 anni si era appassionata alla musica scegliendo di suonare il violino. Negli anni successivi ha partecipato alla Roma Tre Orchestra e nel corso della sua carriera ha vantato numerose collaborazioni musicali, è stata per esempio una delle protagoniste del video di Al di fuori dell’amore di Niccolò Fabi. I funerali dell’artista si terranno domani mattina.