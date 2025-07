Valentina e Antonio a Temptation Island 2025, lei delusa si avvicina al single Francesco, lui pentito e innamorato chiede il falò di confronto

Valentina delusa da Antonio a Temptation Island 2025: “Mai ricevuto tanto amore”

Si è ribaltata la situazione tra Valentina e Antonio a Temptation Island 2025, dopo una serie di ‘esterne’ di 34enne napoletano con la single Marta sempre più vicini e affiatati, Valentina ha deciso di rendere pan per focaccia al suo fidanzato. E per questo motivo si è concessa del tempo insieme al single Francesco Farina. Valentina si sfoga con le altre ragazze: “Io non posso elemosinare attenzioni…”

E poi ancora Valentina a Temptation Island 2025 continua il suo sfogo: “Sono sempre io a portargli la colazione a letto, non è come me…Io nella vita non ho mai ricevuto tanto amore da qualcuno sono sempre io a dare e con Francesco sono rimasta perché non mi aspettavo tante attenzioni. Antonio non mi abbraccia ne mi da un bacio sembra che tutto gli è dovuto.”

Antonio ancora innamorato da Valentina a Tempatation Island 2025: “Ho capito lo sbaglio”

Per Antonio Panico a Temptation Island 2025 continuano i video in cui la sua ragazza Valentina Riccio è sempre più vicina al single Francesco Farina. “È già scattato l’amore. Non è vero che io non gli dimostro amore” è il suo commento sarcastico e poi attacca il tentatore: “Sei zero come uomo.”. In un altro video Valentina ha parlato del tradimento di Antonio, di quando le ha detto che sarebbe andato in una vacanza con un amico e invece era con un’altra donna e questa volta, davanti alle telecamere, è lei che si concede un giro in quad insieme al tentatore Francesco a cui confessa: “Io non mi sento cento con lui, l’amore è tutta un’alta cosa”. Dopo una sfuriata Antonio si è confidato con Rosario che gli ha cercato di fargli capire tutte le sue mancanza ha ammesso: “Ho capito lo sbaglio ma voglio il falò di confronto” Valentina accetterà il falò di confronto di Antonio a Temptation Island 2025?