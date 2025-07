Valentina e Antonio già in crisi profonda a Temptation Island 2025: lei lo critica aspramente, lui si infuria e vuole lasciare il programma

Inizia male il percorso di Valentina e Antonio a Temptation Island 2025. Nonostante gli avvertimenti della ragazza, lui si scatena subito con le tentatrici e lancia le prime stoccate: “Ci dobbiamo vivere il momento, poi quello che verrà verrà.”. Parlando con la tentatrice Alice, non fa mistero di aver sbagliato nei suoi confronti, sentendo e vedendo altre ragazze.

Intanto, Valentina si sfoga con le altre fidanzate di Temptation Island 2025, tirando in ballo vari errori fatti da Antonio. “È diplomato a dire le palle. Un anno insieme a lui? Un anno di merd*! – ha tuonato la ragazza, che ha poi aggiunto – Lui non mi fa star bene, litighiamo tutti i giorni. All’inizio credevo a tutte le palle che mi diceva. Sto iniziando a realizzare che io sto perdendo il mio tempo, con tutte le cose che ho da fare, da gestire, perdo tempo con uno che sta con me solo per comodità, mi sfrutta! Io lo amo, amo il suo carattere, che mi fa ridere, ma posso vivere solo di risate quando ci sono tra noi mancanze così grandi?”.

Valentina e Antonio, scatta il dramma a Temptation Island 2024 dopo 24 ore: cos’è successo

Valentina definisce quella con Antonio una ‘storia malata’, poi continua a sfogarsi con le compagne d’avventura, spiegando che Antonio vive a casa sua e non paga nulla: “Io pago tutto, mutuo, bollette… lui mi ha fatto una finanziaria per l’auto e me l’ha rinfacciata tante volte, pezzo di merd*!”. Di fronte a queste parole, Antonio perde completamente le staffe e minaccia di andare via: “Mi dice sempre le stesse cose, voglio andare via stasera! Sto dando tutto il rispetto del mondo poi parla pure?”. Poi, però, cambia idea e decide di rimanere.

