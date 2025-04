Come un gatto in tangenziale: chi sono le sorelle Giudicessa (Valentina e Alessandra)

Come un gatto in tangenziale, il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, ha regalato la popolarità anche a due sorelle che, nella vita, non sono due attrici professioniste ma che hanno contribuito al successo della pellicola. Tra i personaggi del film diretto da Riccardo Milani, infatti, spuntano anche le sorelle Valentina e Alessandra Giudicessa, interpreti di Pamela e Sue Ellen. Quando il film è uscito, le sorelle Giudichessa hanno scatenato grande curiosità mediatica anche per alcune frasi mediatiche come “Lo sai che c’avemo o shopping compulsivoo!”.

Con la loro parlata lenta, le gag e il look eccentrico, le sorelle Giudichessa sono diventati un fenomeno mediatico. Nate nel 1980, prima di entrare nel cast di Come un gatto in tangenziale che ha sbancato il botteghino, lavoravano come addette alle pulizie, ma come è cambiata la loro vita dopo il successo ottenuto con la pellicola in onda questa sera su canale 5?

Cosa fanno oggi le sorelle Giudichessa del film Come un gatto in tangenziale

La popolarità raggiunta grazie al film Come un gatto in tangenziale, ha reso popolari le sorelle Valentina e Alessandra Giudichessa che sono state, in seguito, anche ospiti di Pomeriggio 5 quando il programma era condotto da Barbara D’Urso. Nel salotto di Pomeriggio 5, le sorelle Giudichessa avevano anche parlato del loro rapporto con il cibo svelando, all’epoca, di pesare ben 130 kg e di essere disposte a seguire un regime alimentare più sano per perdere peso, ma come sono diventate oggi e, soprattutto, cosa fanno nella vita?

Delle sorelle Giudiochessa, in realtà, non ci sono molte informazioni. Dopo il successo ottenuto con la pellicola, le due sorelle hanno destato l’attenzione mediatica soprattutto per alcune vicende extra artistiche. Attualmente, infatti, non si sa se abbiano cambiato lavoro, se siano tornate a lavorare come addette alla pulizia e se abbiano trovato l’amore.